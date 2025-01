Mabrouk Chetouane (Natixis): ‘Waarderingskloof Amerikaanse en Europese aandelen groeit’

Volgende week wordt Donald Trump geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten. Zijn herverkiezing markeert niet alleen een nieuw hoofdstuk in Amerikaans beleid, maar zet ook de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese aandelenmarkten verder op scherp. De koers-winstverhouding van de Amerikaanse S&P 500 blijft aanzienlijk hoger dan die van de Europese STOXX 600, een trend die sinds Trumps eerste termijn alleen maar is toegenomen.

Volgens Mabrouk Chetouane, head of global market strategy bij Natixis IM Solutions, komt dit verschil voort uit de voortdurende Amerikaanse economische dynamiek. “Trump heeft in zijn eerste termijn ingezet op belastingverlagingen en investeringen via beleid zoals de Tax Cut and Jobs Act (TCJA). Deze maatregelen hebben bedrijven versterkt en groei gestimuleerd, wat Amerikaanse aandelen aantrekkelijker maakt voor beleggers.”

In Europa blijft een vergelijkbare stimulans uit. Het rapport van Mario Draghi over de toekomst van het Europees concurrentievermogen, dat oproept tot €800 miljard aan jaarlijkse investeringen om duurzame groei te realiseren, heeft sinds publicatie in september 2024 weinig concreet opgeleverd. “Zonder grootschalige investeringen kan Europa simpelweg niet concurreren met de VS,” stelt Chetouane. Hij wijst erop dat structurele hervormingen vaak pas tijdens crises worden doorgevoerd. “Tijdens de COVID-19-pandemie wisten Europese landen samen te werken en schulden gezamenlijk te dragen, maar dat soort daadkracht blijft uit in minder urgente tijden. Dit gebrek aan proactieve strategieën vergroot de kloof met de VS.”

Met de inauguratie van Trump en de aftrap van zijn tweede termijn lijkt het onvermijdelijk dat de waarderingskloof tussen Amerikaanse en Europese markten verder zal groeien. Het nieuwe Amerikaanse beleid richt zich wederom op belastingverlagingen en mogelijk agressievere handelsmaatregelen, zoals hogere tarieven tegen China en andere handelspartners.

Ondertussen blijft Europa achter met een versnipperd beleid en een gebrek aan consensus over investeringen in infrastructuur en innovatie. “Het probleem is dat Europese landen vaak wachten tot een crisis hen dwingt om actie te ondernemen,” zegt Chetouane. “Dit maakt de Europese markten minder aantrekkelijk en vertraagt de broodnodige economische groei.”

“Zolang Europa geen gezamenlijke strategie ontwikkelt en structureel investeert in de economie, zal kapitaal naar verwachting blijven stromen naar markten die wel duidelijkheid en rendement bieden”, besluit Chetouane.

