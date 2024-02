Magdalena Polan (PGIM): ‘Schuldpapier opkomende markten’

De inflatie kan dit jaar wereldwijd verder dalen, terwijl de economische groei ‘solide’ blijft. Dit, in combinatie met de verwachte renteverlagingen en de onderweging naar lokale obligaties, biedt een positieve omgeving voor beleggers in schuldpapier van opkomende markten, al dienen geopolitieke risico’s niet uit het oog verloren te worden, zegt Magdalena Polan, Head of Emerging Market Macroeconomic Research bij PGIM Fixed Income.

“Obligaties in harde valuta presteerden goed in 2023, vooral later in het jaar, omdat buitenlandse beleggers daar meestal als eerste instappen. Daarom zou er dit jaar meer opwaarts potentieel moeten zijn in lokale obligaties – dus obligaties die in lokale valuta worden verhandeld.”

Tegelijkertijd is Polan zich zeer bewust van externe risico’s. “Geopolitieke risico’s zullen de risicobereidheid beïnvloeden. Toch denken we dat er, ondanks de mogelijkheid van druk op opkomende markten, goede kansen zijn voor beleggers in obligaties van landen met sterkere fundamentals en een lagere financieringsbehoefte.”

Voor obligaties in harde valuta ziet ze kansen in distressed en frontiermarkten, vooral die op het punt staan een succesvolle herstructurering te ondergaan of IMF-programma’s doorlopen.

Macro-omgeving

Hoewel de inflatie verder zou moeten dalen, blijft deze waarschijnlijk boven de doelstelling van centrale banken met een verwacht niveau eind 2024 van ongeveer 2,7% voor de VS en 2,5% voor de eurozone. In Centraal- en Oost-Europa (COE) en verschillende landen in Latijns-Amerika zal een sterke binnenlandse vraag en een solide loongroei ervoor zorgen dat de inflatie ook boven de doelstelling blijft, inclusief basiseffecten die het jaarlijkse inflatiepercentage aan het begin van 2024 verlagen. “In Azië verwachten we niet dat de inflatie sterk zal dalen, vooral omdat deze niet of nauwelijks was gestegen.”

PGIM Fixed Income verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 2,7% zal groeien en een ‘gedegen prestatie’ van COE en het Midden-Oosten, hoewel de vermogensbeheerders in laatstgenoemde regio enige onzekerheid ziet door het aanhoudende conflict in Gaza en het risico op verstoringen in de bredere regio. In de VS wordt een zachte landing verwacht met een groei van 1,6% in 2024 en 1,5% in 2025, terwijl China dit jaar met minder dan 5% zou moeten groeien en in 2025 naar iets meer dan 4% zou moeten gaan.

Centrale banken in opkomende markten die zorgvuldig zijn in het behouden van voldoende renteverschil ten opzichte van de Amerikaanse centrale bank – vooral om hun valuta en kapitaalinstroom te ondersteunen – worden mogelijk door de Fed aangemoedigd zelf de rente te verlagen. “Maar we zien ook een flink aantal centrale banken die al zijn begonnen met een versoepelingscyclus, zoals verschillende in Latijns-Amerika en COE. Zij zullen waarschijnlijk doorgaan met verlagen, zij het nog geleidelijker.”

Een grote uitzondering is Turkije, dat nog steeds gebukt gaat onder zeer hoge inflatie en ‘nog’ geen ruimte heeft om de rente te verlagen, hoewel dit in de loop van dit jaar kan veranderen.

Reshoring

Reshoring zal op de middellange termijn een belangrijk thema blijven, vervolgt de econoom, ook al hebben de hoge rentetarieven de kosten voor het bouwen van extra productie-infrastructuur verhoogd.

“Vooral landen die dichtbij hun belangrijkste bestemmingsmarkten liggen met goede bestaande verbindingen, kunnen hiervan profiteren. Zoals Mexico en Colombia voor de VS, en Centraal-Europa en zelfs Turkije en landen in het noorden van Afrika voor Europa. We hebben een record gezien aan directe buitenlandse investeringen in Polen en een sterke instroom in Hongarije en andere landen in COE, waar de markt groeikansen verwacht vanwege de aanhoudende toename van de vraag naar onder andere elektrische voertuigen en waar al een grote autoproductiesector bestaat. Maar nu het Westen de risico’s in zijn toeleveringsketens afbouwt, zien we ook dat Chinese fabrikanten een deel van hun productie verplaatsen naar nabijgelegen landen, waarbij Vietnam de grootste begunstigde is en landen als Indonesië en India naar verwachting op de lange termijn zullen profiteren.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19432 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht