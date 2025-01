Marc Rovers (L&G): ‘Voorzichtigheid bij Europese bedrijfsobligaties, maar ook kansen’

‘De Amerikaanse humorist Mark Twain schreef ooit: “Je komt niet in de problemen door wat je niet weet, maar door wat je zeker weet en niet blijkt te kloppen.” Laten we eens kijken hoe dit van toepassing is op Europese vastrentende beleggingen, nu we een kwartaal vol onzekerheden ingaan. Dat stelt portfolio manager Marc Rovers van de vermogensbeheertak van L&G.

Eind 2024 verlaagde de ECB de rente met een kwart punt tot 3%, de vierde verlaging sinds juni. De zwakkere groeivooruitzichten en de verminderde druk op de arbeidsmarkt stelden de ECB in staat om agressiever te versoepelen. De markt houdt nu rekening met verdere verlagingen in 2025.

In het vierde kwartaal werden de Europese investment grade (IG) spreads krapper. Maar ze zien er nog steeds aantrekkelijk uit in vergelijking met de Amerikaanse of Britse tegenhangers. Volgens ons blijven deze cijfers en de nog steeds aantrekkelijke all-in yields van meer dan 3%, het technische beeld ondersteunen, getuige ook de sterke instroom in de beleggingscategorie.

Defensieve positionering, voorzichtige aanpak

We zijn dus constructief ten aanzien van IG-bedrijfsobligaties in euro, maar we blijven voorzichtig. We houden immers rekening met de matig positieve economische vooruitzichten, de geopolitieke onzekerheid en het gebrek aan spreiding tussen bedrijfsobligaties van hogere en lagere kwaliteit, wat een teken kan zijn van een late kredietcyclus.

Het risico bestaat dat de spreads nu verder verkrappen in de loop van 2025. Toch kijken de obligatiemarkten vooral naar het goede nieuws en maken ze zich weinig zorgen over de wolken aan de horizon. We kiezen voor een voorzichtigere aanpak, en wachten op betere kansen.

Onze portefeuilles zijn defensief gepositioneerd, met een voorkeur voor ratings van hogere kwaliteit. De spread tussen bedrijven met een hogere (single A) en lagere (triple B) rating is verkrapt tot historisch lage niveaus. We geven ook de voorkeur aan minder cyclische sectoren. Het belangrijkste is dat we in bedrijfsobligaties beleggen waarvan onze kredietanalisten denken dat ze solide fundamentals hebben.

Wat kan er misgaan?

De grote centrale banken geven aan dat hun rentes een piek hebben bereikt. Er kunnen dus meer renteverlagingen komen als het eindelijk tot die legendarische ‘zachte landing’ komt. Spreads kunnen hierdoor verder verkrappen, en obligaties van mindere kwaliteit kunnen mogelijk beter blijven presteren.

Een ander risicoscenario is een ‘double whammy’ van zwakkere groei en hogere inflatie. Vooral voor Europa kan dat risico’s opleveren, zeker als ook andere factoren hun rol gaan spelen. Denk maar aan het beleid van Trump, een verstoring van toeleveringsketens en deglobalisering, gecombineerd met de zwakke groei en politieke risico’s in de grote economieën Frankrijk en Duitsland.

Vooruitblik

De komende maanden krijgen we mogelijk een groeiende kloof tussen de VS, waar de economische groei sterk blijft, en Europa, waar de zwakte in de verwerkende industrie zich lijkt uit te breiden naar de dienstensector. Dit wakkert de bezorgdheid over de Europese economie aan. We verwachten daarom meer spreiding en verschillen tussen sectoren en regio’s.

Ondertussen is het wachten op meer duidelijkheid over de Amerikaanse beleidsagenda. Dan zullen we beter in staat zijn om de gevolgen op langere termijn voor sectoren en bedrijven in te schatten. Dit zal zowel uitdagingen als kansen opleveren, waarbij we portefeuillerisico’s afwegen tegenover mogelijke kansen, via zorgvuldige selectie en diversificatie. Al is dat laatste nooit een garantie tegen verlies in een dalende markt.

