Maria Drew (TRP): ‘Klimaatverandering systematisch risico’

De impact van de klimaatverandering vormt een systemisch beleggingsrisico, waardoor het belang van de ecologische voetafdruk van een belegging belangrijker wordt dan ooit tevoren. De wereld heeft al te maken met een stijging van de wereldwijde temperatuur met ongeveer 1°C ten opzichte van de pre-industriële periode en begint de gevolgen van de klimaatverandering te merken in de vorm van extreme weersomstandigheden, krimpende gletsjers en veranderende neerslagpatronen.

Om de nadelige gevolgen van klimaatverandering met succes te beperken, is een fundamentele verschuiving nodig in de relatie tussen economie en milieu. Hoewel de financiële markten zich in een goede positie bevinden om een leidende rol te spelen, zullen zij uiteindelijk alleen doeltreffend zijn als er regelgeving op het gebied van klimaatverandering is. Het afgelopen jaar was er sprake van een sterke impuls om die kloof te dichten – een trend die zich naar verwachting zal voortzetten in de aanloop naar de 26e conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) in Glasgow in november, meent Maria Elena Drew Director of Research, Responsible Investing bij T. Rowe Price.

Toenemend momentum voor actie om CO2-uitstoot terug te dringen

Netto nul CO2-uitstoot doelstellingen zijn vastgesteld door 61% van de landen, 9% van de staten en regio’s in de grootste CO2-uitstoot producerende landen, en 13% van de steden met meer dan een half miljoen inwoners. Samen zijn zij goed voor iets meer dan 60% van de koolstofemissies in de wereld. Een belangrijk aandachtspunt van COP26 zal zijn ervoor te zorgen dat meer landen netto nul doelstellingen aannemen – meer landen hebben aangegeven dat zij aankondigingen zullen doen in de aanloop naar de conferentie.

Met uitzondering van een handvol landen die al ver gevorderd waren met de uitvoering van hun klimaatagenda, ontbreekt directe wetgeving ter ondersteuning van netto nul doelstellingen grotendeels. Hoewel de uitvoering nog in een pril stadium verkeert, lijkt men steeds meer de urgentie van de situatie in te zien. Simpel gezegd: de kans dat zinvolle klimaatregelgeving van kracht wordt, is zeer groot.

Hoe klimaatverandering de financiële prestaties van bedrijven beïnvloedt

Hoewel de markten hebben geanticipeerd op de inwerkingtreding van klimaatwetgeving, met name in sectoren die rechtstreeks door de energietransitie worden beïnvloed, ziet T. Rowe Price geen tekenen van ontwrichte waarderingen in de economie in het algemeen.

Naarmate overal ter wereld nieuwe regels van kracht worden, zullen naar verwachting de prestaties op klimaatgebied steeds belangrijker worden voor de beleggingsprestaties. Interessant is dat er sprake is van een tweedeling in de aanpak van klimaatverandering door bedrijven in alle sectoren van de economie.

Naarmate wetgevingsinitiatieven de financiële prestaties rechtstreeks beginnen te beïnvloeden, zal het onderscheid tussen winnaars en verliezers volgens T. Rowe Price duidelijker worden (en mogelijk vrij snel). Natuurlijk is regelgeving niet de enige factor die de reactie van emittenten op de klimaatverandering beïnvloedt. Andere belangrijke factoren zijn innovatie en consumentenvoorkeuren.

Wat innovatie betreft, hebben nieuwe ontwikkelingen de kosten van hernieuwbare energie doen dalen, wat de komst van nieuwe capaciteit heeft bespoedigd. Ten aanzien van de consumentenvoorkeuren ziet T. Rowe Price dat bedrijven milieukeurmerken op hun producten aanbrengen en dat de vraag naar duurzamere producten, zoals vleesalternatieven, toeneemt.

Klimaatverandering in beleggingen evalueren

T. Rowe Price evalueert systematisch klimaatveranderingsfactoren voor individuele effecten en portefeuilles met haar eigen Responsible Investing Indicator Model (RIIM). De RIIM-analyse biedt twee belangrijke voordelen voor de analisten en portefeuillebeheerders van T. Rowe Price.

Ten eerste zoekt RIIM proactief naar milieu-indicatoren en controverses over bedrijven en overheidsemittenten. Dit is een belangrijke functie omdat milieugegevens niet verplicht openbaar hoeven te worden gemaakt en ook niet gestandaardiseerd zijn zoals financiële gegevens. Ten tweede biedt RIIM een raamwerk voor de evaluatie van milieufactoren – het creëert in wezen een gemeenschappelijke taal voor onze analisten en portefeuillebeheerders om te bespreken hoe een belegging presteert op milieufactoren en om effecten binnen het beleggingsuniversum te vergelijken.

De evaluatie van klimaatveranderingsfactoren richt zich op energietransitie en fysiek risico, maar T. Rowe Price is ook van mening dat de milieuvoetafdruk en staat van dienst van een emittent belangrijke indicatoren zijn van hoe zij kunnen presteren in een strenger wordend regelgevingsklimaat.

Met de RIIM-evaluatie bekijken T. Rowe Price de milieukenmerken van haar beleggingen op holistische wijze – belangrijkste aandachtsgebieden daarbij zijn:

Energietransitie

Fysieke risico’s

Biodiversiteitseffecten

Bijdrage aan de circulaire economie

Landgebruik

Watergebruik

Staat van dienst op milieugebied

Verantwoordingsplicht en transparantie inzake milieu, maatschappij en bestuur (inclusief klimaatverandering)

Klimaatverandering is in toenemende mate een belangrijk punt van zorg wereldwijd. De aandacht voor de manier waarop ondernemingen de risico’s voor hun activiteiten beperken, zal alleen maar toenemen en COP26 en de inspanningen op het gebied van regelgeving zullen de kwestie nog meer in de schijnwerpers zetten.

