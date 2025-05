Mark Dowding (RBC): ‘Bemoedigend’

Een belangrijke beleidsverandering zorgde ervoor dat de VS de tarieven op Chinese producten voorlopig verlaagden van 145% naar 30%. Peking reageerde hierop met vergelijkbare tariefverlagingen. Dit nieuws kwam als een verrassing voor de financiële markten. Het leidde tot een aanzienlijke afname van de angst voor een recessie in de VS, die was toegenomen door de groeiende bezorgdheid over wijdverspreide verstoringen van de toeleveringsketens, schrijft Mark Dowding, Chief Investment Officer bij RBC BlueBay Asset Management, in zijn nieuwste marktupdate.

De Chinese tarieven liggen nu 10% hoger dan aan het begin van 2025. Deze verhoging is vergelijkbaar met die in andere landen in de wereld. “Het lijkt erop dat Trump is afgestapt van het idee van een bredere handelsoorlog. Hoewel het waarschijnlijk lijkt dat de tarieven kunnen stijgen als er geen nieuwe deals worden gesloten, zijn de markten blij met de conclusie dat er nu een meer pragmatische aanpak wordt gevolgd.”

Het is volgens Dowding interessant dat sinds de Amerikaanse verkiezingen de S&P 500 nu hoger staat, de rentetarieven lager zijn, de inflatie is gedaald net als de olieprijzen, de dollar is verzwakt, de inkomsten uit tarieven zijn gestegen en de economie nog steeds een volledige werkgelegenheid kent. Er is zelfs een Amerikaanse paus. “Op het tot stand brengen van een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne na, lijken de eerste 100 dagen in functie plotseling niet zo slecht te zijn verlopen als je het zo bekijkt!”

5D-schaakspel

Terwijl Trump aldoor verwarring en bezorgdheid zaait, houdt de president zich volgens sommige marktobservanten bezig met een slim 5D-schaakspel. Maar het kan net zo goed allemaal op toeval berusten, aldus de CIO.

Bij afwezigheid van een escalerende handelsoorlog schat hij de huidige groeipad van het Amerikaanse economie op ongeveer 1,5%. “We hebben deze schattingen de laatste tijd echter zo vaak herzien als reactie op nieuwe ontwikkelingen, dat je je kunt afvragen of het wel zin heeft om op economische projecties voor de lange termijn te vertrouwen.”

De Federal Reserve zal de rente de komende kwartalen ongewijzigd laten, verwacht Dowding. “Later dit jaar groeit de kans op renteverlagingen. In deze context denken we dat de fair value voor 2-jarige Amerikaanse staatsobligaties rond de 4% ligt.”

Met kapitaalmarktrentes die de afgelopen week zijn gestegen, verdisconteren de futuresmarkten nu nog maar twee renteverlagingen later dit jaar, in lijn met de ‘dot plot’ van maart. Dit is volgens Dowding een aanzienlijke aanpassing ten opzichte van de vier renteverlagingen die een paar weken geleden nog werden ingeprijsd.

