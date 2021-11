Martin van Gooswilligen (Synvest): ‘Vastgoed is hedge tegen inflatie’

SynVest heeft dit jaar de Cashcow Award ‘Beste aanbieder Beleggingsproducten in Vastgoed’ gewonnen. Dat betekent dat je als aanbieder iets speciaals hebt te bieden. We praten met Martin van Gooswilligen, algemeen directeur.

Wat is het onderscheidend vermogen van SynVest?

Martin van Gooswilligen: “We doen wat we zeggen, zijn transparant en hebben een mooie staat van dienst. En we zijn toegankelijk: je kunt ook met kleine bedragen klant worden.”

Vastgoed heeft bij jullie altijd een belangrijke rol gespeeld. Waarom?

“Vastgoed doet het ook goed bij de lage rente. Over een langere periode bezien is het een goede hedge tegen inflatie. Je ziet dat terug in verschillende ontwikkelingen. In Nederland zijn de huurinkomsten geheel geïndexeerd. In Duitsland is dat grotendeels het geval. Daarnaast bestaan de bouwkosten van vastgoed uit materiaal en arbeid. Als deze door inflatie stijgen werkt dit door in de vastgoedprijzen, dit resulteert uiteindelijk ook in de stijging van de waarde van bestaande bouw.”

“Verder zie je dat vastgoed veelal met een hypothecaire lening wordt gefinancierd. Door de inflatie wordt deze relatief lager, terwijl de inkomsten stijgen door de geïndexeerde huren. Onder meer hierdoor is vastgoed een uitstekende hedge tegen inflatie.”

Hoe zit het met de volatiliteit?

“Van grote volatiliteit op de vastgoedmarkt is geen sprake. Het is natuurlijk wel zo dat je de grote economische ontwikkelingen terugziet in de prijzen van het vastgoed. Maar wij hebben langlopende huurcontracten en de diversiteit van huurders levert een dempend effect op. De enorme spreiding van vastgoed bij onze fondsen maakt risico’s beheersbaar.”

U biedt een waaier van fondsen. Wat zijn de belangrijkste?

“Het grootste is het fonds gericht op Duits vastgoed met een belegd vermogen van 450 miljoen euro. Ook ons Nederlandse vastgoedfonds groeit hard. We zijn dit fonds vlak voor corona gestart. We hebben ook het succesvolle Value Investment fonds. Dat is een actief beheerd fonds, initieel volgens de value principles, maar geleidelijk ook gericht op groeiaandelen. Daarbij kiezen we sterk voor technologie en innovatie, vooral op het brede gebied van internet. Bepaalde bedrijven groeien sterk en als geheel groeit de markt ook sterk. Dat zorgt voor een versterkend effect. De door ons geselecteerde bedrijven laten de laatste jaren hele goede cijfers zien. Risico? Het zijn solide, winstgevende bedrijven. En ze maken vrijwel allemaal deel uit van onze dagelijkse interactie.”

Wat heeft u van corona gemerkt?

“Het was een vreemde periode, maar er waren ook kansen. De instroom van geld was groot, omdat mensen erover nadachten wat ze met hun liquide middelen richting de toekomst moesten doen.”

Daarbij is volop geprofiteerd van het opgebouwde vertrouwen?

“Je ziet bij ons ook dat circa 40% van de instroom komt van bestaande beleggers. Ja, ze hebben meer vertrouwen en hebben hun beleggingen uitgebreid. Dat beschouwen wij als een groot compliment! Willen zij verkopen, dan hebben wij de plicht om in te kopen. Ook dat onderscheidt ons echt van andere fondsen. Dat moet men niet onderschatten, niemand belegt voor de eeuwigheid, je wilt er toch een keer uit kunnen. Deels of geheel.”

En hoe kijkt u in grote lijnen naar de vastgoedmarkt?

“De woningmarkt blijft overspannen. Er zijn gewoon te weinig huizen. Ik zie de huizenprijzen niet snel dalen. Bedrijfsruimte blijft kansen bieden, net als zorgvastgoed. Supermarkten blijven ook. Misschien dat hun functie een wat ander karakter zal krijgen. In het winkellandschap is wel wat aan de hand. Modewinkels, zoals schoenen en kleding, zullen indikken.”

Grote malls?

“Daar investeren we niet in. Grote woonwinkels bieden een beleving. Daarnaartoe gaan is bijna een dagje uit. Ook zal de vraag naar kantoren blijven. We geloven niet dat mensen alleen maar thuis gaan werken. Thuiswerken is prima voor een dagje, maar mensen missen snel hun collega’s en creatieve prikkels. Bedrijven zullen wel hun kantoren anders gaan inrichten met meerdere soorten leefruimtes. Er is dan eerder meer dan minder ruimte nodig.”

