Matthew Ryan (Ebury): ‘PMI-cijfers bevestigen somber vooruitzicht eurozone’

De groei van de dienstensector in de eurozone is in februari afgenomen, zo bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. Daarnaast laat de industrie in de eurozone nog steeds krimp zien. Deze PMI-cijfers waren tegenvallend en versterken de sombere vooruitzichten voor de eurozone. Ook is er in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks groei te bespeuren, meent Matthew Ryan, Head of Market Strategy bij valutahandelaar Ebury.

De inkoopmanagers voor de dienstensector daalde van 51,3 in januari naar 50,7 in februari, terwijl de inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 46,6 in januari naar 47,3 deze maand. De samengestelde index bleef op 50,2. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

De economie van de eurozone zat in januari daarmee opnieuw vast in een periode van stagnatie die inmiddels bekend aanvoelt. De nieuwste PMI-cijfers laten vrijwel geen groei zien aan het begin van het jaar. Een lichtpuntje is dat de industrie lijkt te stabiliseren, maar daar staat tegenover dat de PMI in de dienstensector juist flink tegenviel, met een scherpe krimp in Frankrijk. De Franse inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 47,6 in januari naar 44,5 in februari, de laagste stand in 17 maanden.

Dit versterkt het sombere vooruitzicht voor de eurozone, die in 2025 waarschijnlijk moeilijkheden blijft ondervinden. Daarnaast vormen de dreigende handelstarieven van Trump een extra risico. Die kunnen dit jaar de handel raken en het vertrouwen van bedrijven verder onder druk zetten.

Verenigd Koninkrijk

Echte groei was begin dit jaar ook in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks te bespeuren. De PMI-cijfers over bedrijfsactiviteit blijven wijzen op een verdere periode van economische stilstand. De samengestelde index van de dienstensector en industrie kwam in februari uit op 50,5, een fractie lager dan de 50,6 in januari. Dit versterkt de al bestaande zorgen over een dreigende periode van ‘stagflatie’, waarin de economie stagneert terwijl de inflatiedruk toeneemt.

Wij zijn niet erg optimistisch over de economische vooruitzichten van het VK, mede door de negatieve gevolgen van de belastingverhogingen voor bedrijven. Dit zal waarschijnlijk leiden tot hogere consumentenprijzen en verdere banenverlies in de komende maanden. De Bank of England bevindt zich in een lastig parket:

Enerzijds probeert zij de inflatie onder controle te houden,

Anderzijds moet ze de economie ondersteunen.

Hoewel wij vinden dat het beteugelen van inflatie de prioriteit zou moeten zijn, zorgen de verslechterende groeivooruitzichten ervoor dat er mogelijk sneller dan verwacht renteverlagingen zullen komen in de rest van het jaar.

