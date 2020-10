Max Crowdfund ontvangt AFM-goedkeuring en plaatst 8% vastgoedleningen

Na bijna 2 jaar ontwikkeling en een AFM traject van bijna 10 maanden is het nieuwe crowdfunding platform van Max Property Group, Max Crowdfund, live gegaan met 2 leningen van 8% rente.

Men kan bij Max Crowdfund al vanaf €100 investeren en daarmee is het doel van Max Property Group – “Vastgoedinvesteringen toegankelijk maken voor iedereen” – bereikt.

De eerste geplaatste lening met 8% rente en een looptijd van 6 maanden was gedekt door vastgoed in Nederland en werd al snel volgeschreven.

De tweede vastgoedlening met 8% rente en een looptijd van 18 maanden is gedekt door vastgoed in het Verenigd Koninkrijk en is al voor ruim 30% volgeschreven ten tijde van dit artikel.

Er zijn heel veel leuke vastgoedprojecten die geld nodig hebben voor ontwikkeling, transformatie of renovatie en vaak geen geld krijgen van een bank. Daar is Max Crowdfund een ideale oplossing voor, want met een brugfinanciering van het publiek kan het project gerealiseerd worden. Door in dit gat te springen kan Max Crowdfund hoge rentepercentages tot wel 15% aan haar investeerders bieden.

Anne Visser legt uit hoe de rente percentages werken: “Omdat er vanuit projectontwikkelaars veel vraag is naar financiering voor kortlopende projecten, maar de bank dit niet financiert, biedt Max Crowdfund een makkelijke en snelle oplossing dankzij crowdfunding. Dankzij onze expertise weten we dat er ruime marges mogelijk zijn op zulke projecten waardoor een lening van bijvoorbeeld 8% tot 10% haalbaar is voor een projectontwikkelaar en daarmee interessant zou kunnen zijn voor een investeerder.”

Tijdens het due diligence proces van Max Crowdfund wordt de zowel de rechtspersoon die de lening aanvraagt als de personen achter de rechtspersoon door Max Crowdfund gescreend. Als de casus er goed uitziet dan wordt een taxatierapport op het vastgoed aangevraagd en als de executiewaarde genoeg is om de leningaanvraag volledig te dekken dan pas wordt besloten om de lening te plaatsen voor het publiek.

Op de website van Max Crowdfund kan men zien hoe de score van een lening wordt uitgerekend en ook alle kosten staan transparant vermeld.

Mocht men willen investeren in een lening op Max Crowdfund, dan moet men een account aanmaken, het identificatieproces doorlopen, compliance vragen beantwoorden en een tegenrekening registreren, maar dit proces is volledig geautomatiseerd en kan in enkele minuten worden voltooid.

