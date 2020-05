Meer beleggen in obligaties

Vermogensbeheerder Pictet AM verhoogt de blootstelling aan Europese, Britse, Zwitserse en Japanse staatsobligaties nu het verruimende beleid en crisismaatregelen door centrale banken effect sorteren.

Centrale banken kondigden na de uitbraak van de coronapandemie ongekende pakketten steunmaatregelen aan. Deze maatregelen bieden volgens Pictet AM een ‘ijzersterke steun’ aan zowel bedrijfs- als staatsobligaties uit ontwikkelde markten.

Om die reden verhoogt de vermogensbeheerder ook de blootstelling aan Amerikaans investment grade-bedrijfsobligaties naar overwogen. Het wijzigt tevens de positie in Europese High Yield-obligaties van onderwogen naar neutraal. Beide beleggingscategorieën maakten eerdere verliezen van afgelopen maanden enigszins goed.

Pictet AM is minder positief over het Britse pond-sterling en verlaagt de blootstelling aan de valuta van overwogen naar neutraal. De vermogensbeheerder concludeert dat er een einde is gekomen aan de recente opleving van het pond door risico’s als een trage heropening van de Britse economie en onzekerheid rondom de Brexit.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

