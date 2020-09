‘Meer in edelmetalen door lage rente’

Welke beleggingscategorie profiteert van een lage reële rente én van een zwakkere dollar? Edelmetalen!

In veel van de door Optimix beheerde portefeuilles is al geruime tijd een positie in goud opgenomen. Recentelijk heeft Optimix daar voor de gebalanceerde en offensieve mandaten een positie in zilver aan toegevoegd. De goudprijs bereikte onlangs een recordstand. Voor zilver dat nu USD 28,4 noteert per troy ounce, is het nog niet zover. De ‘all time high’ van zilver was in april 2011, toen een troy ounce maar liefst USD 48,4 kostte. Wel is zilver met een inhaalslag ten opzichte van goud bezig.

Inflatietolerantie

Om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te verzachten, verlaagde de Federal Reserve in maart haar beleidsrente met 1,5% naar een bandbreedte van 0 tot 0,25%. Het directe gevolg van de Amerikaanse renteverlaging is dat het renteverschil tussen de dollar en de euro dit jaar fors is afgenomen. De dollar is hierdoor minder aantrekkelijk geworden ten opzichte van de euro, stellen de vermogensbeheerders van Optimix.

De Federal Reserve heeft in haar mandaat staan dat zij de prijsstabiliteit dient te bewaken. Dit is gedefinieerd als een inflatie van om en nabij de 2%. Bij een inflatie boven de 2% gaat de centrale bank dan in de regel over tot het verhogen van haar beleidsrente om kredietverlening minder aantrekkelijk te maken en er zo voor te zorgen dat de economie niet oververhit raakt.

Tijdens de digitale Jackson Hole-conferentie maakte de Federal Reserve voorzitter, Jerome Powell, bekend dat zij een inflatie van meer dan 2% tolereert na een periode, zoals nu, waarin deze minder dan 2% is geweest. Hierbij werd niet aangegeven bij welk inflatiepercentage wel tot een verkrappend monetair beleid (lees: verhoging van de beleidsrente) wordt overgegaan.

Vervolgens meldde Powell dat een lage werkloosheid niet per se tot inflatie leidt. Het bewijs hiervoor heeft hij zelf gezien. Voor het uitbreken van de coronacrisis was de werkloosheid immers historisch laag (3,5%) en de inflatie steeg toen niet. Dus ook een lage werkloosheid zal de centrale bank voortaan niet tot een renteverhoging verlokken. De conclusie die de vermogensbeheerders van Optimix hieruit trekken is dat de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten nog zeer lang zeer laag zal blijven. Bij een oplopende inflatie zal de reële rente dan nog verder dalen. Dit zou op termijn tot een verdere verzwakking van de dollar kunnen leiden.

In hoeverre het uitspreken van een hogere inflatietolerantie ook daadwerkelijk tot een hogere inflatie leidt, is nog maar de vraag. Voorlopig is de werkloosheid en daardoor de overcapaciteit in zowel de Verenigde Staten als in veel Europese landen, nog hoog en zal de opwaartse prijsdruk beperkt zijn. Bij verder economisch herstel, zoals Optimix dat in 2021 en verder verwacht, zal de inflatoire druk waarschijnlijk toenemen. Ook trends als meer lokale productie en de-globalisering kunnen voor opwaartse prijsdruk zorgen. Een Amerikaanse centrale bank die min of meer toegeeft het niet erg te vinden achter de feiten aan te lopen, maakt Optimix alert op de dollar.

