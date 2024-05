Meer in obligaties mag van Pimco

Pimco, ‘s werelds grootste obligatiebelegger, verhoogt de obligatieblootstelling in ontwikkelde markten buiten de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve de rente waarschijnlijk langer hoog zal houden om de aanhoudende inflatie te bestrijden. Dat schrijven portfoliomanagers Erin Browne en Emmanuel Sharef in hun Asset Allocation Outlook.

Door de regionale verschillen in economische groei en inflatie ontstaan er wereldwijd verschillende monetaire beleidsroutes. Dit biedt mogelijkheden voor beleggers om hun obligatieportefeuilles te diversifiëren. “Wij geven de voorkeur aan obligaties in regio’s waar de groei traag is en de inflatie meer onder controle, zoals Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en ook de eurozone,” aldus Browne en Sharef.

De Amerikaanse economie vertoont een opmerkelijke veerkracht, ondanks de wereldwijde economische onzekerheden. De groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product blijft robuust, wat zorgt voor een gunstig klimaat voor aandelenbeleggingen. “We geven in onze multi-assetportefeuille de voorkeur aan Amerikaanse large-cap aandelen, die met solide balansen in staat moeten zijn om beter te presteren in verschillende economische scenario’s. Specifiek zien we kansen in sectoren zoals technologie en industriële cyclische sectoren,” besluiten Browne en Sharef.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

