‘Meer technologische innovatie’

Digitale bedrijfsmodellen hebben gefloreerd in de VS, maar Capital Group ziet nu steeds meer technologische innovatie ontstaan en zelfs versnellen in de opkomende markten.

“De VS blijven ook de komende jaren een belangrijke motor van innovatie. Maar eigenlijk zijn overal ter wereld tal van inventieve bedrijven te vinden”, zo stipt Capital Group aan. “Voor beleggers is het belangrijk om te zoeken naar ‘s werelds meest innovatieve bedrijven in groeiende sectoren. Het maakt niet uit waar die bedrijven gevestigd zijn.”

De vermogensbeheerder geeft als voorbeeld digitale betalingen. “Aziatische bedrijven hebben snel en op grote schaal technologieën voor digitale betalingen overgenomen en in veel opzichten is de regio het Westen gepasseerd. Azië is in korte tijd wereldleider geworden in digitale betalingen.”

Tot een paar jaar geleden hadden veel mensen in opkomende markten nog geen bankrekening, maar wel een mobiele telefoon – en dat heeft tot een snellere invoering van mobiele betalingen geleid. In China zijn Alipay (onderdeel van Ant Financial) en Tenpay (gerund door Tencent) bijvoorbeeld dominante spelers. Andere snelle groeiers zijn het eveneens Chinese Yeahka en PagSeguro en StoneCo in Brazilië, die mobiele betaalplatforms voor handelaars aanbieden.

