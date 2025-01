Michael Krautzberger (AllianzGI): ‘Fed maakt pas op de plaats, renteverlaging ECB’

De Amerikaanse Federal Reserve zal komende woensdag de beleidsrente ongewijzigd houden op 4,25%-4,50%. De Europese Centrale Bank zal donderdag daarentegen de depositorente met 25 basispunten verlagen naar 2,75%. Dat verwacht Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors, in aanloop naar de Fed- en ECB-vergadering op 29 en 30 januari.

Nu de nieuwe Amerikaanse regering aantreedt, staat de economie er relatief goed voor. De Amerikaanse economische cijfers zijn relatief positief gebleven sinds de Fed in september 2024 begon met haar renteverlagingscyclus, terwijl teleurstellende Europese groeicijfers de cyclische en structurele tegenwind in de regio blijven benadrukken. Het werkloosheidscijfer ligt in de VS op slechts 4,1% en weinig wijst erop dat er een sterke verslechtering van de arbeidsmarkt op komst is. De gevolgen van het Trump-presidentschap voor het handelsbeleid versterken ook de verwachtingen over de relatieve groeiverschillen tussen de VS en Europa.

Voorzichtiger beleid

Wij denken dat de Fed in de eerste maanden van 2025 voorzichtiger zal blijven in haar beleid dan de ECB. Hoewel de inflatiedruk afneemt, ligt de kerninflatiewaarde van de PCE waar de Fed de voorkeur aan geeft met 2,8% op jaarbasis nog steeds boven de doelstelling. Daarom denken we dat de Fed een voorzichtiger beleid zal blijven voeren en de rente op de korte termijn laag zal houden, terwijl ze de binnenkomende groei- en inflatiegegevens evalueert.

De marktprijzen zijn al verschoven om een minder dovish vooruitzicht voor het Fed-beleid weer te geven, met nauwelijks één renteverlaging door de Fed ingeprijsd in de eerste helft van 2025.

Conjuncturele als structurele tegenwind

Het is een ander verhaal in de eurozone, met een verwachte groei van slechts 1% in 2025 tegenover 0,7% in 2024. De kerneconomieën van de euro blijven kampen met zowel conjuncturele als structurele tegenwind, waarbij toekomstige onzekerheid over de handel- en tariefrisico’s ook neerwaartse groeirisico’s voor de regio met zich meebrengen. De ECB zal de rente in dezelfde periode naar verwachting minstens drie keer de rente verlagen. Gezien de relatieve groei- en inflatieverwachtingen voor beide economieën lijkt ons deze marktprijsstelling op dit moment redelijk.

Als we echter een verdere stijging van de Amerikaanse reële rente en obligatietermijnpremies zien, kan dit de Amerikaanse financiële voorwaarden voldoende verkrappen en een aantal van de meer hooggespannen groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie dit jaar temperen, waardoor de Fed weer in het spel komt. Ook in de eurozone zou een escalatie van de handelsspanningen kunnen leiden tot snellere en verdergaande renteverlagingen door de ECB dan momenteel is ingeschat.

Wij denken dat het huidige marktklimaat gunstig is voor uitingen van een steilere rentecurve in zowel de VS als Duitsland. De voorkeur gaat uit naar durationposities in landen met een beter risico-rendementsprofiel, voornamelijk in Europa. Tegen deze achtergrond geven wij de voorkeur aan een tactische short duration in de VS en aan Amerikaanse inflatiegelinkte obligaties, gezien de potentiële Amerikaanse inflatierisico’s in 2025.

