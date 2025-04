Michael Krautzberger (AllianzGI): ‘Handelsspanningen dwingen ECB tot verdere renteverlaging’

Naar verwachting zal de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag de rente met 0,25% verlagen. De depositorente komt daarmee op 2,25%. Volgens Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors, sluit dit besluit aan bij de marktverwachtingen en wordt zo het pad van renteverlagingen dat afgelopen zomer is ingezet, voortgezet.

De hoop op economisch herstel in de eurozone in 2025 is recentelijk de bodem ingeslagen. De angst voor een wereldwijde handelsoorlog overschaduwt de eerder aangekondigde Duitse begrotingsstimulans. De angst voor een negatieve vraagschok voor de regio neemt snel toe. De kortetermijnrentemarkten hebben deze risico’s inmiddels ingeprijsd. De verwachting is dat de ECB niet alleen in april, maar ook bij de daaropvolgende vergadering de rente verder verlaagt. Bovendien is de eindrente die de markt voorziet in deze cyclus inmiddels gedaald tot ruim onder de 2%.

Toenemende volatiliteit

De volatiliteit op de rentemarkten zal naar verwachting toenemen. De prijzen van kortlopende rentes zullen blijven reageren op signalen van escalatie of de-escalatie van de handelsspanningen. De beleidsreactie van de ECB zal waarschijnlijk gevoelig blijven voor neerwaartse groeirisico’s, wat verdere versoepeling van het monetaire beleid in de komende maanden ondersteunt. In dit volatiele klimaat blijft een tactische handelsaanpak rond belangrijke structurele thema’s, zoals de voorkeur voor versteilers van de rentecurve, essentieel.

Herstel voorlopig in de kiem gesmoord

Nog maar een maand geleden zagen de economische vooruitzichten voor de eurozone er rooskleuriger uit. De extra investeringen in defensie en infrastructuur, aangekondigd door de nieuwe Duitse coalitie, zorgden voor voorzichtig optimisme. Dat sentiment is echter snel omgeslagen. Nieuwe Amerikaanse handelstarieven leiden tot strengere financiële voorwaarden, mede door dalende aandelenkoersen en een sterkere euro.

Door de toenemende mondiale groeirisico’s neemt wereldwijd de verwachting toe dat centrale banken hun monetaire beleid verder zullen versoepelen.

Inflatie ondersteunt versoepeling

Ook de inflatieontwikkeling in de eurozone ondersteunt een versoepeling van het ECB-beleid op korte termijn. De kerninflatie vertraagde in maart naar 2,4% op jaarbasis, lager dan de eigen prognoses van de ECB. De inflatie in de dienstensector daalde naar 3,4%, het laagste niveau in drie jaar. Verdere neerwaartse risico’s voor de inflatievooruitzichten worden verwacht, onder meer door lagere energieprijzen en de appreciatie van de euro. Daarnaast speelt een mogelijke desinflatoire impuls vanuit China een rol, dat probeert zijn goederen op de Europese markten te dumpen.

Marktverwachtingen bijgesteld

Na de renteverlaging in maart leek de ECB nog terughoudend over verdere versoepeling, maar inmiddels zijn de verwachtingen daarover flink bijgesteld. Recente uitlatingen vanuit Frankfurt benadrukken de nieuwe groeirisico’s, waardoor een verdere renteverlaging in april vrijwel als zeker wordt beschouwd.

Op korte termijn blijven de risico’s gericht op een verdere verlaging van de depositorente tot onder de waargenomen neutrale rente van 2%, vooral als de handelsoorlog tussen de VS en de EU verder escaleert.

Strategische visie op rentecurve

De voorkeur voor een versteiling van de rentecurve blijft overeind, maar de recente marktvolatiliteit vereist een tactische benadering om optimaal in te spelen op snel veranderende marktomstandigheden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20732 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht