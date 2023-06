Morningstar: ‘4 kansrijke luxe-aandelen’

De meeste aandelen van luxe-goederen concerns zijn overgewaardeerd, maar er zijn altijd koopjes te vinden. Morningstar zet vier interessante, ondergewaardeerde luxe-aandelen op een rij. Nederlandse beleggers zullen ze misschien niet alle vier meteen kennen, zeker als ze geen fashionista’s zijn, maar analist Jelena Sokolova legt uit waarom de aandelen Kering, Capri, Pandora en Tapestry de moeite waard zijn.

Het blijft intrigerend: als een sieraden- of modemerk maar duur genoeg is, het tamelijk immuun is voor aardse zaken zoals inflatie en renteverhogingen. Dat bleek begin dit jaar al, toen Morningstar’s aandelenanalist Jelena Sokolova de luxe goederen-industrie onder de loep nam, en wordt andermaal duidelijk in haar recentste analyse.

Hoe dat komt? Simpel: mensen met een hoog inkomen zijn een veel kleiner percentage van hun inkomen kwijt aan energie en voedsel dan hun armere medemens. En dus blijven zij luxe spullen kopen en neemt de verkoop van luxe-artikelen dus toe, of we nu in een recessie zitten of niet. Dat rijke Chinezen weer naar het Westen mogen reizen en daar dus naar hartenlust kunnen shoppen, helpt vast. Al reizen zij nog altijd minder dan vóór de uitbraak van de coronapandemie. Maar dat kan deels ook komen doordat een aangevraagd visum vaak lang op zich laat wachten.

Ondertussen zijn de Westerse economieën behoorlijk veerkrachtig en blijken bedrijven in de luxe-industrie vaak hun hogere kosten behoorlijk goed door te kunnen berekenen aan hun klanten. De aandelenkoersen van veel concerns die luxe goederen op de markt brengen, zijn navenant gestegen. Die trend zette ongeveer een half jaar geleden in. De dieptepunten ten tijde van de coronapandemie lijken daarmee al iets uit het verre verleden.

De hoge waarderinngen maken de meeste luxe-aandelen minder aantrekkelijk voor beleggers, omdat de koerswinst er al in zit. Maar volgens analist Sokolova toch nog een paar pareltjes te vinden die nog níet zo duur en die naar de maatstaven van Morningstar ondergewaardeerd zijn.

