Morningstar: Winnaars AI-revolutie

De jongste rally van het aandeel Nvidia (NVDA) gemist? Je bent niet de enige. Met een koersstijging van 30% in slechts een maand tijd – en 170% dit jaar tot nu toe – gaat alle aandacht momenteel uit naar het aan de Nasdaq genoteerde halfgeleiderbedrijf dat meesurft op de golven van de hype rond kunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence (AI).

Nu iedereen achter hetzelfde aandeel aan jaagt, lopen de waarderingen natuurlijk op; aan het begin van deze maand verhoogde Morningstar de Fair Value voor Nvidia van $200 naar $300 per aandeel. Maar nu de koers al richting de $400 gaat, bekruipt beleggers het gevoel dat ze de boot hebben gemist – tenzij ze beleggingsfondsen bezitten die Nvidia in portefeuille hebben.

Morningstar probeert te ontdekken wie de winnaars in de AI-revolutie zijn; Microsoft is er daar een van, want dat bedrijf loopt al langer voorop op dit gebied. Maar recente koersbewegingen in de bredere halfgeleidersector suggereren dat dit een brede rally is: het aandeel Advanced Micro Devices (AMD) is dit jaar tot nu toe met 91% gestegen. Hoewel veel bedrijven in deze branche rivalen zijn, is er ook een element van onderlinge verbondenheid; Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) maakt chips voor Nvidia, terwijl het Nederlandse ASML (ASML) de gespecialiseerde chipmachines levert aan TSMC om ze ook te maken. Deze partijen zijn geen concurrenten, maar opeenvolgende schakels in de productieketen.

