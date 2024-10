Na twee lastige jaren beginnen de vastgoedprijzen te stabiliseren

Locatie, locatie, locatie. Dat is dé vuistregel van het beleggen in vastgoed. Voeg China toe aan de mix en je hebt de belangrijkste financiële thema’s van de afgelopen weken wel te pakken. Dat stellen de experts van het BlackRock Investement Institute.

“Vastgoed is met een totale waarde van $13,2 biljoen een van de grootste markten ter wereld. Na twee lastige jaren beginnen de prijzen te stabiliseren. In Europa en het VK is het herstel verder gevorderd dan in de VS. De lagere rente maakt de onroerendgoedmarkt weer interessant”, stellen zij vast.

Megakrachten stuwen vastgoed

Door de renteverlagingen is de druk op vastgoedketel aan het afnemen. In de meeste sectoren neemt het transactievolume weer toe. “In ons basisscenario van hoger dan verwachte inflatie is vastgoed ook op middellange termijn aantrekkelijk. Daarnaast is er sprake van een aantal structurele megakrachten die de vraag verder aanjaagt. Geopolitieke fragmentatie dwingt bedrijven om hun productie dichter bij huis te halen en nieuwe groene bouwvoorschriften bevorderen de toepassing van energiezuinige maatregelen in gebouwen die gerenoveerd worden en in nieuwbouw”, aldus de BlackRock-experts.

China

In China heeft de vastgoedcrisis bijgedragen aan de trage economische groei en de deflatie. Zowel de groei als de financiële markten stelden enorm teleur. Analisten trekken een vergelijking met het Japan uit de jaren 90. “De overeenkomsten zijn zowel treffend als verontrustend. Demografische tegenwind, vastgoedproblemen en deflatie. Maar zelfs tijdens een balansrecessie zijn er momenten met oplevingen”, zeggen de strategen van BlackRock.

“Hoewel Chinese aandelen momenteel niet duur zijn en met een recordkorting ten opzichte van DM-aandelen kunnen worden gekocht, ontbreekt er een duidelijke katalysator. De beleidsrichting die de top van de Communistische Partij na de vergadering van september lijkt te kiezen, wijst op een fors pakket aan economische steunmaatregelen. Dat is dan toch een reden om op korte termijn licht overwogen te gaan”, aldus het BII-team.

Of de problemen in China met de verwachte kapitaalinjectie worden opgelost is nog maar de vraag. “Structureel is er van alles aan de hand. Beleggers kunnen ook niet in een glazen bol kijken. Wanneer het sentiment somber is en de waarde van aandelen aantrekkelijk, kan zelfs (de hoop op) ietsjes positiever nieuws de koersen al fors hoger zetten.”

