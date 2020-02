Nachtmerrie Dow Jones

Dromen over een definitieve omslag voor de Dow Jones zal eindigen in een nachtmerrie. Een herstelbeweging na de daling van gisteren van rond de 3,5% voor Dow, S&P en Nasdaq is waarschijnlijk, maar dat betekent nog geen kentering van de trend.

De Dow zal vandaag al een indicatie afgeven over de kwaliteit van een herstelbeweging. De markt geeft een zwak signaal af als de index vandaag niet met 1,2% weet te stijgen. Het vergroot de kans van een aanval op de ondergrens van de bandbreedte van 27.000. Vanmorgen vroeg staan de futures op de Dow 0,8% in de plus.

De fundamentele kracht van de Dow zal worden bepaald door de manier waarop naar het coronavirus wordt gekeken. De Chinese cijfers zijn hoopgevend. De ontwikkelingen in Europa wijzen op een escalatie. Nederlandse instantie hebben lange tijd de oogkleppen opgehouden, maar moeten nu toch erkennen dan de kans is toegenomen om een uitbraak van het coronavirus.

De ontwikkeling van het virus is ook bepalend voor waar een mogelijke bodem in de markt ligt. De Dow staat op 27.960,80 rond de 250 punten boven de eerste steun op basis van de opgaande beweging die eind 2018 is ingezet. Bij een doorbraak ligt de volgende steun op 25.800.

Het ingrijpende effect dwingt beleggers verder te kijken dan de korte termijn. De huidige beweging met een top van tegen de 30.000 op maandbasis is gebaseerd op stijging die in 2015 is ingezet en begin 2016 charttechnisch werd bevestigd. In dat geval ligt pas een echte steun op 24.400.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14573 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht