Naderende doorbraak AEX

De Amsterdamse beurs maakt een pas op de plaats. Het is wachten op het rentebesluit van de Fed, die de rente met 0,25% of 0,50% zal verlagen.

Fundamenteel is het rustig. DFT schrijft: “Vermogensbeheerder Optimix denkt dat de onrust en de volatiliteit op de financiële markten weer kan toenemen. De Chinese economie komt maar niet op stoom en ook in de Verenigde Staten en Europa lijkt de rek er langzamerhand uit. Tegelijkertijd blijft Optimix van mening dat Amerikaanse aandelen en dan met name in de technologiehoek, aan de dure kant zijn en daardoor kwetsbaar voor tegenvallers.”

Trustus schrijft: “De renteverhoging door de Japanse centrale bank bracht begin augustus een verkoopgolf op gang, waarbij speculatieve posities (met geleend geld noterend in Japanse Yen) werden teruggedraaid. Japan noteerde de grootste koersval op de aandelenmarkt sinds 1987. De rest van Azië en ook de wereldwijde aandelenmarkten volgden. De onrust op de financiële markten doofde echter na ruim een week alweer uit. Een storm in een glas water doet de minicrash waarschijnlijk tekort, de term realistische afkoeling is beter op zijn plaats. Na een lange reeks van maanden met positieve koersontwikkelingen neemt een aantal onzekerheden toe, waardoor beleggers korter op de bal zijn gaan spelen. Het wachten is nu op de renteverlagingen door de centrale banken om een mogelijke recessie in 2025 te voorkomen door de liquiditeit op financiële markten te vergroten. Het ziet er naar uit dat dit vanaf september gaat gebeuren.”

De chart voor de AEX ziet er niet slecht. Indicatoren wijzen op een naderende doorbraak

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20194 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht