Nasdaq sterkst presterende aandelenmarkt in zomermaanden

Nasdaq is traditioneel de sterkst presterende index in de typische zwakkere zomermaanden, blijkt uit een analyse van eToro over de afgelopen 45 jaar. De Italiaanse MIB presteert historisch gezien het slechtst. Defensieve sectoren zoals gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen houden in deze periode het beste stand. Cyclische sectoren presteren minder goed met de energiesector als uitschieter.

Het is een bekende beurswijsheid dat aandelenmarkten in de zomer slecht presteren. Een vrije vertaling van het advies luidt daarom: Vertrek in mei, en blijf daarbij. Onderzoek van eToro laat echter zien dat er wel enige lichtpuntjes zijn als je weet waar je moet kijken. Het investeringsplatform analyseerde de marktprestaties van de grootste aandelenbeurzen om indices en sectoren te identificeren die sterk presteren tijdens de zomer.

Op basis van gegevens van de afgelopen 45 jaar is de Amerikaans Nasdaq de best presterende grote wereldwijde index (tabel 1), met een gemiddelde maandelijkse prestatie van 0,77% tijdens de zomer. Ook de HSENG index (Hongkong) presteert doorgaans goed, met een stijging van 0,5% per maand (p/m) van juni tot augustus. Aan de andere kant van het spectrum noteert de Italiaanse MIB na de zomermaanden gemiddeld 0,75% lager, terwijl de CAC in Frankrijk in de zomer gemiddeld een maandelijkse daling van -0,15% noteert.

De gegevens laten ook zien welke wereldwijde aandelenmarkten doorgaans de kleinste prestatiedip hebben tijdens de zomer ten opzichte van de rest van het jaar. De aandelenmarkt die het beste scoort is ook de enige markt waar het op dat moment geen zomer is: de Australische ASX. De ASX presteert van juni tot augustus slechts 0,12% per maand slechter dan de rest van het jaar, vergeleken met -0,93% voor de Italiaanse MIB.

Over de resultaten zegt eToro Global Markets Strategist Ben Laidler: “De zomermaanden behoren doorgaans tot de zwakste maanden van het jaar voor de wereldwijde aandelenmarkten. De underperformance wordt aangevoerd door Frankrijk en Italië, waar het seizoeneffect op lokale beleggers mogelijk sterker is dan in landen met minder warme zomers. De geschiedenis wijst echter uit dat sommige markten en sectoren het beter doen dan andere, waarbij de aandelenmarkten van de VS, Canada en Hong Kong beter standhouden dan andere wereldwijde markten. Wel is het zo dat in de zogenaamde ‘zwakke zomer’ bijna alle grote indices nog steeds een stijging noteren.

De dip in het zomerseizoen heeft twee belangrijke oorzaken. Als eerste ontbreekt de positieve stimulans van de eerste kwartaalresultaten en de uitspraken van bedrijven over de vooruitzichten voor het komende jaar. Daarnaast herpositioneren beleggers vaak in de eerste paar maanden van het jaar hun portefeuilles. Dit positieve effect ontbreekt in de zomermaanden en leidt tot lagere activiteit.”

eToro analyseerde ook de prestaties van sectoren in het verleden, waarbij werd gekeken naar S&P 500-gegevens (tabel 2) die teruggaan tot 1989 en FTSE 350-gegevens (tabel 3) die teruggaan tot 2004. De cijfers laten zien dat typische defensieve sectoren de neiging hebben om beter stand te houden van juni tot augustus, met gezondheidszorg-aandelen die gemiddeld 0,73% p/m in de S&P 500 en 0,92% p/m in de FTSE 350 noteren. Basisconsumptiegoederen – ook een typische defensieve sector – hebben ook goed gepresteerd in voorgaande zomers, met een stijging van 0,52% p/ m in de S&P 500 en 0,31% p/m in de FTSE 350. De techsector bleek een andere relatieve uitblinker in de periode juni tot augustus. Cyclische sectoren hebben de neiging om bijzonder slecht te presteren – bijvoorbeeld energie (-0,24% p/m in de S&P 500 en -0,67% p/m in de FTSE 350).

Ben Laidler: “Door de zwakkere zomermarkten en lagere handelsvolumes zoeken beleggers doorgaans de relatieve veilige havens van gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen en technologie op, in plaats van risicovollere sectoren zoals grondstoffen. Nu de rente hoog is en de groeirisico’s toenemen lijkt dit scenario zich ook deze zomer te herhalen.

Dat gezegd hebbende, moeten we ook niet vergeten dat elk jaar anders is. Vorig jaar juli noteerde de S&P 500 de beste maand van het jaar met een winst van 9,2%, nadat juni een slopende daling van 8,8% liet zien. Kortom, de geschiedenis vertoont vaak overeenkomsten maar herhaalt zich zelden.”

Tabel 1: Performance wereldwijde aandelenmarkten in de zomermaanden versus de rest van het jaar

Gemiddelde maandelijkse performance in juni, juli en augustus Gemiddelde maandelijkse performance van september tot mei Verschil in performance S&P 500 (US) 0.31% 0.66% -0.35% Nasdaq Composite (US) 0.77% 1.06% -0.29% Wilshire (US small cap) 0.26% 0.85% -0.59% TSX (Canada) 0.39% 0.61% -0.22% FTSE 100 (UK) 0.08% 0.53% -0.45% FTSE 250 (UK small cap) 0.18% 0.71% -0.53% DAX (Germany) 0.27% 0.64% -0.36% CAC (France) -0.15% 0.65% -0.80% SMI (Switzerland) 0.03% 0.58% -0.56% MIB (Italy) -0.75% 0.18% -0.93% IBEX (Spain) -0.12% 0.51% -0.63% HSENG (Hong Kong) 0.50% 1.10% -0.60% NIKKEI (Japan) -0.09% 0.53% -0.62% KOSPI (South Korea) 0.03% 0.58% -0.56% ASX (Australia) 0.35% 0.47% -0.12% Average 0.14% 0.64% -0.51%

*De data is gebaseerd op de gemiddelde historische performance in de afgelopen 45 jaar in verschillende indices: S&P 500 (data sinds 1964), NASDAQ (1980), Wilshire small caps (1991), TSX (1950), FTSE 100 (1984), FTSE 250 (1986), DAX (1965), CAC (1970), MIB (1998), IBEX (1970), Nikkei 225 (1970), KOSPI (1975) en ASX (1982).

Tabel 2: Sectorperformance in de zomermaanden versus de rest van het jaar

Sector Gemiddelde maandelijkse performance in juni, juli en augustus Gemiddelde maandelijkse performance van september tot mei Verschil in performance Energy -0.24% 0.67% -0.91% Materials -0.12% 0.61% -0.72% Industrials 0.14% 0.73% -0.59% Small Caps* 0.26% 0.85% -0.59% Utilities 0.35% 0.43% -0.08% Discretionary 0.40% 0.83% -0.43% Financials 0.41% 0.68% -0.28% Staples 0.52% 0.72% -0.20% Healthcare 0.73% 0.88% -0.16% Real Estate 0.81% 0.55% 0.25% Tech 0.92% 1.12% -0.20%

S&P 500 sectordata sinds 1989. *Wilshire US Small Caps.

Tabel 3: Sectorperformance in de zomermaanden vergeleken met de rest van het jaar in de FTSE 350

Sector Gemiddelde maandelijkse performance in juni, juli en augustus Gemiddelde maandelijkse performance van september tot mei Verschil in performance Energy -0.67% 0.44% -1.11% Materials 0.32% 1.04% -0.72% Industrials -0.17% 0.05% -0.21% Small Caps* 0.08% 0.53% -0.45% Utilities -0.10% 0.52% -0.62% Discretionary -0.15% 0.22% -0.37% Financials 0.48% 0.57% -0.09% Staples 0.31% 0.85% -0.55% Healthcare 0.92% 0.60% 0.32% Real Estate 0.20% 0.15% 0.05% Tech 1.51% 1.00% 0.52%

FTSE 350 sectordata sinds 2004. *FTSE 250 Index.

Methodologie

Om de gemiddelde performance te berekenen voor de indices, zoals de FTSE 100 en Nasdaq Composite, zijn de historische maandelijkse marktprestaties geanalyseerd op basis van de beschikbare gegevens. Per index was er gemiddeld 45 jaar aan performancegegevens beschikbaar, berekend op basis van gegevens van Refinitiv. Om gemiddelde zomerprestatiecijfers voor sectoren te genereren, analyseerde eToro gegevens die zover teruggingen als beschikbaar, van de S&P 500 tot 1989 en van de FTSE 350 tot 2004. De gegevens zijn afkomstig van Refinitiv.

