Natixis: Angst voor sociale onrust door Evergrande

De mogelijke ondergang van het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande kan leiden tot een hoge mate van sociale onrust onder de miljoenen mensen die direct of indirect betrokken zijn bij het bedrijf. Juist voor sociale onrust is de Chinese Communistische Partij ‘doodsbang’, aangezien deze kan leiden tot de omverwerping van de partij, stellen Jack Janasiewicz en Garrett Melson, beiden portfoliostrateeg bij Natixis Investment Managers Solutions.

China Evergrande is de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van China. In de loop der jaren groeide het uit tot een conglomeraat met activiteiten in een groot aantal sectoren, van auto’s en gezondheidszorg tot media en financiën. De vastgoedontwikkelaar torst een enorme schuldenberg met zich mee van meer dan $300 miljard en er zijn zorgen over het terugbetalen van leningen en obligaties.

Beleggers vrezen dat de ondergang van Evergrande eenzelfde effect zou sorteren als Lehman Brothers in 2008, dat de financiële crisis inluidde. Maar daarvan is volgens Janasiewicz en Melson geen sprake. “De banden van de vastgoedsector met het financiële systeem zijn niet op dezelfde schaal als die van een grote investeringsbank. In een extreem scenario, zelfs als de kapitaalmarkten zouden worden gesloten voor alle Chinese vastgoedbedrijven, zouden regelgevers banken kunnen opdragen aan dergelijke bedrijven leningen te verstrekken, zodat ze het hoofd boven water kunnen houden en indien nodig tijd te geven voor een uitgebreide ‘workout’.

Janasiewicz en Melson zien een groter gevaar in de sociale onrust die zou ontstaan als Evergrande om zou vallen. Evergrande werkt samen met 8000 partners, zo’n 70.000 mensen beleggen in trust loans van het bedrijf en maar liefst twee miljoen mensen wachten op de realisatie van hun huis door Evergrande. “Een regelrecht faillissement van Evergrande zou leiden tot wijdverbreide sociale onrust”, schrijven de Natixis-strategen. “Hier ligt het probleem: niet in het financiële, maar in het sociale systeem. Juist sociale onrust is het aspect dat de Chinese Communistische Partij het meeste vreest, omdat deze zou kunnen leiden tot de omverwerping van de Chinese Communistische Partij.”

Eddy Schekman

