NFT’s: De nieuwe gekte

Als het echt om schaarste gaat zullen beleggers moeten investeren in NFT’s, non-fungible tokens, digitale eigendomsbewijzen van iets virtueels.

NFT’s kunnen van alles vertegenwoordigen, maar ze verhandelbaar maken heeft natuurlijk alleen zin als er belangstelling voor is. Zo is het virtuele eigendom op de eerste tweet van Twitter-CEO Jack Dorsey verkocht voor 2,9 miljoen dollar en roerde Christie’s zich in de virtuele markt voor een virtuele kunstwerk met een catalogusprijs van 69 miljoen dollar. Fysiek stelt het minder voor dan een stoeptegel met je naam erop.

NFT’s beginnen hot te worden. Ongetwijfeld zullen er fondsen op de markt komen om te participeren in het virtuele recht op de eerste notering van bijvoorbeeld Snowflake, de grootste IPO ooit, of Spotify. Het is wachten op een ETF om te beleggen in een virtueel eigendomsrecht of een verzameling van rechten.

Er zal veel worden bedacht om het klotsende geld op spaar- en ander soortige rekeningen een nieuwe bestemming te geven. NFT’s zullen ongetwijfeld gebruikt gaan worden voor het witwassen van geld.

