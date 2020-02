Niet blindstaren op voorverkiezingen

Beleggers moeten zich niet blindstaren op resultaten van de vroege voorverkiezingen bij de Democratische partij in de Verenigde Staten.

Hoewel de voorverkiezingen in Iowa van 3 februari goed zijn voor slechts 1% van de afgevaardigden bij de Amerikaanse democratische primaire verkiezingen, lijken ze toch tot de verbeelding te spreken in elke fase van de presidentsverkiezingen, constateert Libby Cantrill van Pimco. Niet alleen is Iowa de eerste van een reeks voorverkiezingen, maar nog belangrijker, elke Democratische kandidaat die deze caucuses van Iowa sinds 2000 won, werd uiteindelijk de Democratische presidentskandidaat. Daarbij moet worden opgemerkt dat de laatste drie winnaars in Iowa aan de Republikeinse zijde niet de nominatie in de wacht sleepten.

Cantrill verwacht dat financiële markten de komende weken reageren op de vroege primaire resultaten, maar waarschuwt dat het uiteindelijke resultaat er heel anders uit kan zien dan de resultaten uit de vroege voorverkiezingen. “Wij vinden het belangrijk dat beleggers niet worden afgeleid door primaire volatiliteit. De Democratische nominatiewedstrijd van 2020 kan langer duren dan eerdere primaire cycli.”

De voorverkiezingen zoals deze week in Iowa, maar ook die in New Hampshire (11 februari), Nevada (22 februari) en South Carolina (29 februari) onthullen slechts of kandidaten goed of slecht presteren. Het is niet gezegd dat wie deze voorverkiezingen wint, uiteindelijk de Democratische presidentskandidaat wordt.

De voorverkiezingen die wel relevant voor beleggers zijn, vinden plaats op 3 en 17 maart. Op drie maart wordt 35% van de afgevaardigden worden verdeeld over 15 voorverkiezingen. Op 17 maart wordt 65% van de afgevaardigden cumulatief toegewezen. Als een of twee koplopers niet tegen half maart verschijnen, neemt de kans op een brokered convention aanzienlijk toe, waarbij afgevaardigden net zolang onderhandelen en stemmen tot er een absolute meerderheid is.

