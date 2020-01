Nieuw: AXA WF Framlington All China Evolving Trends Fund

AXA Investment Managers heeft het AXA WF Framlington All China Evolving Trends Fund toegevoegd aan de range van thematische aandelenfondsen.

Het fonds dat in Luxemburg genoteerd is, heeft als doel beleggers toegang te geven tot het groeiende aanbod aan Chinese aandelen, zowel in China als daarbuiten. Het fonds is beschikbaar voor professionele en particuliere beleggers in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Het fonds belegt actief in aandelen die geselecteerd worden op basis van vijf lange termijn beleggingstrends die de basis vormen van de thematische fondsenreeks van AXA IM Framlington Equities: ouder worden en levensstijl, connected consumer, automatisering, clean tech en opkomende middenklasse.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14435 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht