Nieuw: ETF VanEck Quantum Computing UCITS ETF

VanEck lanceert de eerste ETF voor de quantum computerindustrie in Europa. Vanwege hun exponentieel hogere rekenkracht worden quantumcomputers beschouwd als een sleuteltechnologie met een groot potentieel voor onderzoek en industrie.

Dankzij miljardeninvesteringen komt de ontwikkeling snel op gang – maar commercieel succes en brede marktpenetratie zijn niet verzekerd. Vanwege het nog steeds beperkte aantal gespecialiseerde quantumcomputerbedrijven, omvat de ETF ook breder georiënteerde bedrijven die leiders zijn in het onderzoek naar en de ontwikkeling van quantumcomputers.

Quantumcomputers werden lange tijd beschouwd als pure theorie, maar de technologie wordt nu geleidelijk aan werkelijkheid. VanEck brengt vandaag de eerste Europese ETF voor quantumcomputing naar de beurs: de VanEck Quantum Computing UCITS ETF. Beleggers kunnen hiermee gediversifieerd beleggen in bedrijven die onderzoek doen naar en werken aan quantum computertechnologieën of die al relevante patenten op dit gebied hebben.

“We maken momenteel het begin mee van het tijdperk van de quantumcomputer,” zegt Martijn Rozemuller, CEO bij VanEck Europa. “De theoretische fundamenten van quantumcomputers zijn al bekend sinds het einde van de 20e eeuw. Maar pas de laatste jaren is het idee uitgegroeid tot een wereldwijde innovatiegolf: Technologiegiganten en overheden investeren miljarden, en alleen al in de afgelopen vijf jaar zijn er wereldwijd meer dan 10.000 relevante patenten verleend – een indrukwekkend bewijs dat het quantumtijdperk al lang begonnen is.”

Volgens het adviesbureau McKinsey kan de markt voor quantumcomputers tegen 2040 tot 130 miljard US dollar groeien.Beleggers moeten er rekening mee houden dat beleggingen in innovatieve technologieën gepaard kunnen gaan met een verhoogde volatiliteit en specifieke risico’s – vooral omdat quantumcomputers nog steeds onderhevig zijn aan onzekerheden, bijvoorbeeld met betrekking tot commerciële bruikbaarheid en economisch succes op de lange termijn, ondanks de eerste concrete toepassingen.

Exponentieel hogere rekenkracht dankzij quantumcomputers

Een quantumcomputer is een nieuw type computer, die bepaalde problemen bijzonder snel kan oplossen omdat deze, in tegenstelling tot conventionele computers, vele berekeningspaden tegelijk beschouwt. Klassieke computers gebruiken bits als rekeneenheden, die ofwel de waarde 1 of 0 hebben. Quantumcomputers gebruiken daarentegen zogenaamde qubits, die beide waarden tegelijkertijd kunnen aannemen – de rekencapaciteit neemt dus exponentieel toe met het aantal qubits dat gebruikt wordt.

“Dankzij hun extreem hoge rekensnelheid kunnen quantumcomputers in korte tijd geselecteerde taken oplossen die voor normale computers onevenredig lang zouden duren,” legt Moritz Henkel, Product Manager bij VanEck, uit. Vorig jaar gebruikte Google bijvoorbeeld een quantumprocessor om in minder dan vijf minuten een berekeningsopdracht uit te voeren waar een van ’s werelds snelste supercomputers ongeveer 10 septiljoen jaar over zou hebben gedaan. Dat is een tijdsperiode die de leeftijd van het heelal ver overschrijdt.

Quantumcomputers creëren volledig nieuwe economische mogelijkheden

“De potentiële economische implicaties van deze enorme rekenkracht zijn immens,” zegt Rozemuller. “Quantumcomputers zouden bijvoorbeeld kunnen helpen om complexe chemische moleculaire structuren te simuleren en zo grote vooruitgang in het geneesmiddelenonderzoek mogelijk te maken. Ze kunnen ook in zeer korte tijd miljoenen verschillende scenario’s doorlopen, wat compleet nieuwe mogelijkheden kan creëren in sectoren zoals de logistiek en financiën. Dit kan in combinatie met kunstmatige intelligentie of machine learning, bijvoorbeeld voor zelfrijdende auto’s. Zoals bij veel andere disruptieve technologieën is het nog niet mogelijk om te voorspellen welke bedrijven het meest van deze ontwikkeling zullen profiteren. Door een gediversifieerde beleggingsaanpak met onze ETF kunnen beleggers zich daarom nu al breed positioneren in dit toekomstige gebied.”

De VanEck Quantum Computing UCITS ETF belegt in 30 bedrijven wereldwijd, enerzijds in zogenaamde pure-play bedrijven die het grootste deel van hun omzet al genereren met quantum computingtechnologieën of -diensten. Daarnaast komen ook bedrijven in aanmerking voor de ETF als ze vooroplopen in het onderzoek naar quantumcomputers en in de ontwikkeling ervan, of als zij deze technologie al gebruiken. De selectie is gebaseerd op het aantal relevante patenten dat al aan een bedrijf is toegekend op het gebied van quantum computertechnologie. “Er is momenteel slechts een beperkt aantal beursgenoteerde bedrijven met een duidelijke specialisatie in quantumcomputers – de belangrijkste zijn IONQ, Rigetti en D-Wave. Om een brede en belegbare portefeuille aan te kunnen bieden, bevat de ETF ook gevestigde technologische, industriële en financiële bedrijven die quantumcomputing actief bevorderen, zoals IBM, Alphabet, Honeywell en Bank of America,” zegt productmanager Henkel. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de hoge volatiliteit van technologieaandelen kan leiden tot aanzienlijke schommelingen in de waarde van de ETF. Bovendien kan de gekozen aanpak betekenen dat de ETF ook bedrijven bevat waarvan de economische ontwikkeling slechts gedeeltelijk gekoppeld is aan quantumcomputing. De bijbehorende onzekerheden kunnen de relevantie van individuele effecten op de lange termijn beperken.

ETF VanEck Quantum Computing UCITS ETF

Naam van index MarketVector™ Global Quantum Leaders Index

ISIN IE0007Y8Y157

Ticker Xetra QNTM

Vestigingsland Ierland

Basisvaluta USD

Indexaanbieder MarketVector™

Herweging Per kwartaal

Productstructuur Fysieke replicatie

Introductiedatum 21 mei 2025

Total Expense Ratio (TER) 0,55%

