Nieuw fonds: investeren in structurele groei Azië

MainFirst breidt zijn fondsenaanbod uit met een nieuw aandelenfonds, het MainFirst Megatrends Asia. De thematische benadering van het nieuwe subfonds richt zich op beleggingsthema’s die verband houden met structurele groeikansen – zoals digitalisering, robotica, automatisering, halfgeleiders, elektrische auto’s, batterijen en hernieuwbare energie.

De beleggingsstrategie van het nieuwe compartiment, dat gelanceerd wordt met een startbeleggingsvolume van bijna USD 90 miljoen, is vergelijkbaar met die van het succesvolle ‘MainFirst Global Equities Unconstrained Fund’. Het bijzondere aan het nieuwe fonds is dat het uitsluitend in Aziatische aandelen belegt. Fondsbeheerder Frank Schwarz legt uit: “Vanwege de opkomende groei en het toenemende wereldwijde belang van Azië, met name China, besloten we een subfonds aan te bieden met een focus op Azië. We zijn er namelijk van overtuigd dat Azië de Silicon Valley van de toekomst is.” Volgens het Portfolio Management biedt Azië interessante beleggingskansen vanwege de opwindende bedrijfsmodellen en de grote investeringen in toekomstige thema’s, zoals quantum computing en kunstmatige intelligentie.

Strategie

Het fonds heeft een langetermijnbeleggingsstrategie, met een beleggingshorizon van meer dan vijf jaar. “Hierdoor kan het fonds strategisch profiteren van de langetermijnontwikkeling van de bedrijven en wordt het bevrijd van kortetermijnschommelingen”, legt Frank Schwarz uit.

Het MainFirst Megatrends Asia opereert onafhankelijk van zijn benchmark, de MSCI AC Asia ex Japan Index, en heeft een hoge Active Share. Ondanks de beleggingsfocus op Aziatische aandelen voldoet het MainFirst Megatrends Asia bovendien aan artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Commissie. Dit betekent dat alle aandelen zorgvuldig worden geselecteerd en specifiek worden geanalyseerd op hun duurzaamheidscriteria. “De kern van onze aanpak is bedrijven vinden uit China, Zuid-Korea, Taiwan of India die snel maar organisch groeien, die pioniers zijn in structurele megatrends en die tegelijkertijd voldoen aan onze duurzaamheidsnormen”, zegt Frank Schwarz.

Het beproefde team bestaat uit Frank Schwarz, Adrian Daniel, Jan-Christoph Herbst en Johannes Schweinebraden. Het team beheert momenteel een totaal beleggingsvolume van EUR 3 miljard. Hetkan bogen op een jarenlange beleggingservaring, getuige de resultaten van het MainFirst Global Equities Fund en het MainFirst Global Equities Unconstrained Fund die het team beheert. De fondsbeheerders zullen hun jarenlange ervaring en deskundigheid nu inzetten voor het nieuwe MainFirst Megatrends Asia.

