Nieuw: Impactfonds van TRP

T. Rowe Price, de wereldwijde vermogensbeheerder met AUM US$1,6 biljoen, heeft het T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Equity Fund gelanceerd, dat is ontworpen om een positieve en meetbare impact te hebben op het milieu en de samenleving, naast het genereren van financieel rendement.

De Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) beoogt beleggers meer transparantie te bieden over de milieu- en sociale impact van beleggingen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de rapportageverplichtingen van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en andere vermogensbeheerders.

Een van de gevolgen van deze wetgeving is een impactclassificatie van beleggingsfondsen, waarbij art.9 aan de strengste criteria voldoet. Met de introductie van het Global Impact Equity Fund is T. Rowe Price er trots op bij te dragen aan de trend naar meer transparantie en betekenisvolle impact.

Het Global Impact Equity Fund wordt beheerd door Hari Balkrishna en streeft naar rendement door actieve beleggingsbeslissingen op basis van impactgerichte betrokkenheid van bedrijven, actief stemmen bij volmacht en het opbouwen van directe invloed bij managementteams.

Het high-conviction wereldwijde aandelenfonds belegt doorgaans in 55 tot 85 aandelen. Het fonds richt zich op duurzame beleggingen die zijn afgestemd op drie belangrijke pijlers: de impact op het klimaat en de hulpbronnen, sociale rechtvaardigheid en levenskwaliteit, en duurzame innovatie en productiviteit.

Voor de evaluatie van de impact hanteert het fonds een charter met vier belangrijke criteria.

– Het eerste criterium is aantoonbaarheid, waarbij elk bedrijf in portefeuille door zijn activiteiten een positieve impact moet hebben op het milieu of de maatschappij. Om de aantoonbaarheid te kwantificeren, stemt het fonds de inkomsten en winsten van bedrijven af op de impactpijlers, binnen een proces van vier stappen dat is ontworpen om aandelen en impactkenmerken te analyseren.

– Dit helpt bij het tweede aspect van het handvest van het fonds – de meetbaarheid van de impact. Elke belegging begint met een impactbeoordeling, waarin een specifieke impactthese wordt opgenomen, kernprestatie-indicatoren (KPI’s) worden gedefinieerd en negatieve externe effecten en risico’s worden belicht.

– Het derde element is additionaliteit, wat de bereikte impact vergroot door een actieve en betrokken aandeelhouder te zijn, met een aanzienlijke bedrijfsomvang.

– Het laatste punt is veerkracht. Om verandering te omarmen en te benutten, moeten de oplossingen van elke onderneming gebaseerd zijn op duurzame principes en toekomstgerichte inzichten toepassen, vooral in een tijdperk van disruptie en extreme uitkomsten.

Hari Balkrishna, portfolio manager van het T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Equity Fund:

“De beleggingssector heeft het punt bereikt waarop we kunnen bijdragen aan positieve maatschappelijke en ecologische veranderingen, naast een focus op financiële prestaties. Het in staat zijn om deze doelstellingen samen te brengen in één enkele strategie is een spannende stap voorwaarts voor ons als beleggers, en we kijken ernaar uit om samen te werken met klanten om wereldwijd positieve impact te realiseren.”

Michel van Mazijk, country head T. Rowe Price Nederland:

“ESG-overwegingen blijven tractie winnen binnen de beleggingswereld – gedreven door maatschappelijke, overheids-, regelgevings- en fiduciaire eisen. Bij T. Rowe Price zijn we al enkele jaren bezig met het opbouwen van onze capaciteit voor verantwoord beleggen, waarbij ESG-overwegingen nu volledig zijn ingebed in onze beleggingsprocessen. We zijn bijzonder verheugd om ons Global Impact Equity-fonds te introduceren, dat een natuurlijke uitbreiding is van onze voortdurend evoluerende ESG-inspanningen. Deze lancering is ook ons eerste aanbod in het kader van SFDR Art. 9 (Donkergroen) aanbod, dat onze bestaande suite van artikel 8-oplossingen aanvult.”

Balkrishna heeft 15 jaar ervaring in de beleggingssector, waarvan de laatste tien jaar bij T. Rowe Price. Van 2015 tot eind 2020 was hij associate portfolio manager van de Global Growth Equity-strategie van de groep.

