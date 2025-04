Nieuw: ING introduceert drie nieuwe zakelijke verzekeringen

Na de succesvolle introductie van de eerste digitale zakelijke verzekeringen in 2024, lanceert ING samen met pan-Europese verzekeraar Allianz Direct drie nieuwe zakelijke verzekeringen: rechtsbijstand, bedrijfsgebouw, en inventaris- en goederenverzekering. Deze verzekeringen helpen ondernemers in Nederland bij het managen van risico’s. Zzp’ers en mkb’ers kunnen vanaf vandaag kosteloos en gemakkelijk digitaal de scherp geprijsde verzekeringen afsluiten via de website en de ING mobiel bankieren app zonder tijdrovende processen en ingewikkelde voorwaarden.

Laurens de Vos, Directeur Business Banking bij ING Nederland, “ING wil ondernemers ontzorgen zodat zij zich kunnen focussen op hun bedrijf. Dankzij heldere voorwaarden, scherpe prijzen en de toegankelijkheid via onze digitale kanalen, sluiten klanten steeds vaker via ING zakelijke verzekeringen af. Onze klanten zijn dus beter beschermd en hebben meer tijd om te ondernemen. Dat is goed voor de financiële gezondheid van onze klanten en maakt dat wij erg blij zijn met de samenwerking met Allianz Direct.”

Philipp Kroetz, CEO Allianz Direct, “Wij streven ernaar verzekeringen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken voor ondernemers. Door onze digitale expertise te combineren met de sterke klantrelaties van ING, zijn we in staat om op een naadloze en transparante manier zakelijke verzekeringsoplossingen aan te bieden die zijn toegespitst op de behoeften van zelfstandige professionals en het MKB. Deze volgende stap in onze samenwerking versterkt onze gezamenlijke ambitie om ondernemers de bescherming te bieden die ze nodig hebben – zodat ze zich kunnen richten op wat het belangrijkst is: het laten groeien van hun bedrijf.”

Bescherming en gemak voor ondernemers

ING biedt, samen met Allianz Direct, naast de nieuwe zakelijke rechtsbijstand-, bedrijfsgebouw- en goederenverzekeringen, ook zakelijke auto- en bestelbusverzekeringen en bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen aan. Het afsluiten, wijzigen en opzeggen van een verzekering is volledig digitaal via de ING-app of website en duurt niet meer dan 5 minuten. Klanten kunnen via deze route ook eenvoudig en snel claims beheren en indienen.

Alles onder één dak

Met de nieuwe verzekeringen versterkt ING het brede scala aan financiële producten en diensten om het Nederlandse bedrijfsleven, van groot tot klein, te ondersteunen. Klanten hebben via de ING-app naast de zakelijke verzekeringen direct toegang tot diverse leasemogelijkheden, handige btw-spaartools, spaaropties en boekhoudpakketten. Bovendien biedt ING ondernemers een directe lijn naar gespecialiseerde adviseurs voor financieringsadvies, duurzaamheidsfinanciering (zoals een groenlening) en diepgaande sectorkennis en beleggingsopties. Daarmee kunnen klanten werken aan de financiële gezondheid van hun bedrijf dat voor ING een belangrijk onderwerp is.

Samenwerking Allianz Direct

Sinds 2023 werkt ING samen met Allianz Direct om een breed scala aan verzekeringsproducten voor ondernemers aan te bieden. Deze samenwerking stelt ING in staat om hoogwaardige verzekeringen tegen scherpe prijzen en goede voorwaarden aan te bieden. Allianz Direct profiteert van een sterke strategische partner om hun producten en diensten beschikbaar te maken voor klanten in Europa.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20683 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht