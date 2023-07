NIEUW: Nasdaq-100 ETF met gelijke weging

Invesco lanceert eerste Europese equal weight ETF met een alternative benadering van de NASDAQ-100

Deze nieuwste toevoeging aan de reeks indextrackers die de Nasdaq volgen, biedt beleggers een andere manier om te beleggen in de innovatieve bedrijven die aan deze index genoteerd staan. Door een index te volgen die een even zware weging geeft aan elk bedrijf, biedt de ETF een gelijke blootstelling aan alle 100 aandelen in plaats van de meer traditionele market-cap wegingsmethode die aandelen toewijst op basis van hun beurswaarde.

Tot eind juni 2023 bedroeg de winst over tien jaar van de NASDAQ-100 maar liefst 460%. Die resultaten zijn te danken aan de buitengewone groei van mega-cap aandelen zoals Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon, die een buitenproportioneel gewicht hebben in market cap gewogen indices. Hoewel deze wegingsmethode goed presteert in bepaalde marktomstandigheden, willen sommige beleggers een hoge concentratie van gewicht in een klein aantal bedrijven vermijden.

Voor beleggers die toegang willen tot bedrijven die genoteerd staan aan de Nasdaq, maar die tegelijk meer diversificatie willen, biedt de NASDAQ-100 Equal Weighted index een interessant alternatief voor de standaard index. Bovendien is de ETF het enige Europese product dat deze gelijkgewogen index volgt.

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bij Invesco: “Nasdaq staat in het teken van innovatie. Dat geldt zowel voor het bedrijf zelf als voor de bedrijven die er een notering aanvragen. Die toewijding aan innovatie was een van de redenen waarom we bijna 25 jaar geleden met Nasdaq in zee zijn gegaan. Het is opvallend hoe de Nasdaq-100 index in die tijd is veranderd, vooral als het gaat om het type bedrijven dat in de top van de index staan. Bekende grote namen als Dell en Starbucks hebben plaatsgemaakt voor bedrijven als Apple, Tesla en zelfs PepsiCo. Niet per se omdat ze uit de gratie zijn geraakt, maar omdat andere innovatieve bedrijven simpelweg beter presteerden.”

Jolien Brouwer, Head of Benelux ETF Sales bij Invesco: “Nasdaq werd ooit vooral gezien als een technologie-index, en natuurlijk is een groot deel van het succes te danken aan techgiganten. Maar er zijn ook bedrijven uit andere sectoren, waaronder bedrijven die van oudsher als defensiever worden aangemerkt. Innovatie is de rode draad bij alle Nasdaq-genoteerde bedrijven, of het nu gaat om de sector waarin het bedrijf actief is of de dynamiek van het management. Met deze ETF hebben beleggers hier allemaal toegang toe.”

