Nieuw: Robeco belegt actief in mode

Mode is een groeiende industrie die jaarlijks een omzet van 2,5 biljoen dollar genereert en wereldwijd werk biedt aan meer dan 300 miljoen mensen in de toeleveringsketen. De toekomstige groei wordt aangedreven door de toenemende wereldbevolking, het stijgende besteedbare inkomen en opzichtige consumptie. Robeco richt zich met Fashion Engagement Equities Strategy (NIEUW) zich op het genereren van een aantrekkelijk beleggingsrendement op lange termijn, terwijl het ook een dialoog aangaat met alle bedrijven in de portefeuille.

De modesector heeft echter te kampen met verschillende uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied. Zo ligt het loon van arbeiders in deze sector gemiddeld genomen 45% onder het lokale leefbare loon. Daarnaast worden er ieder jaar zo’n 100 miljard kledingstukken geproduceerd, waarvan minder dan 1% wordt gerecycled tot nieuwe kleding. De sector is bovendien verantwoordelijk voor maar liefst 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het is essentieel dat duurzame oplossingen worden geïmplementeerd om de activiteiten van de sector om te vormen van een lineair take-make-waste-model naar een circulair model. Ook moeten sociale kwesties zoals de rechten van werknemers en leefbare lonen dringend worden aangepakt.

De nieuwe strategie belegt in en gaat een dialoog aan met 30 à 40 beursgenoteerde bedrijven in de gehele modewaardeketen, van inkoop tot productie, consumptie en einde levensduur. Bedrijven met exposure naar de megatrends casualisering, premiumisatie, circulariteit en automatisering worden meegenomen in het aandelenselectieproces. Het team combineert een gedisciplineerde fundamentele analyse met gerichte, meerjarige engagements over belangrijke duurzaamheidsuitdagingen, om een beleggingsportefeuille samen te stellen met potentieel voor zowel groei als positieve verandering.

Robeco gelooft dat een gezonde economie en een aantrekkelijk rendement in de toekomst niet mogelijk zijn zonder zorg voor economisch, ecologisch en maatschappelijk kapitaal.

Dora Buckulčíková, portefeuillemanager bij Robeco: “Wij zijn ervan overtuigd dat winst en positieve verandering hand in hand kunnen gaan. De roep om verandering in de modesector wordt steeds luider. Bedrijven die vooroplopen met duurzaamheid, doen het op lange termijn waarschijnlijk beter dan de achterblijvers. Het is onze verantwoordelijkheid als langetermijnaandeelhouders om er bij individuele bedrijven op aan te dringen dat ze hun transparantie verbeteren en overstappen op duurzame bedrijfspraktijken. Wij geloven dat deze strategie beleggers in staat stelt om te profiteren van en bij te dragen aan de duurzame transitie van de modesector.”

