Nieuw: Saxo platform met AutoInvest voor automatisch periodiek beleggen

Saxo lanceert een nieuwe functionaliteit voor periodiek beleggen. Beleggers kunnen nu AutoInvest activeren waarmee ze automatisch een vast bedrag per maand kunnen investeren in zelfgekozen beleggingsfondsen en ETF’s. Saxo zet hiermee een volgende stap in de ontwikkeling van het platform met het doel om beleggen toegankelijk te maken voor iedereen.

AutoInvest maakt beleggen toegankelijker voor mensen die tot nu toe nog niet de stap namen om te beleggen. Uit onderzoek van Saxo onder 1500 Nederlanders blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden eerder zou zijn begonnen met beleggen als zij beter op weg waren geholpen. Nog eens dertig procent wil beginnen met beleggen als ze dat verantwoord kunnen doen.

Eenvoudig en verantwoord beleggen

Saskia Klep, CEO Saxo Bank Nederland, ziet dat AutoInvest beleggen toegankelijker maakt voor mensen die vermogen willen opbouwen, maar die niet dagelijks met beleggen bezig willen zijn. “Met deze toevoeging aan ons platform spelen we in op een breed gedragen behoefte om vermogen op te bouwen op een eenvoudige en verantwoorde manier.”

Periodieke inleg

Met AutoInvest kunnen gebruikers maandelijks een bedrag storten dat automatisch wordt belegd in een selectie van zelfgekozen beleggingsfondsen of ETF’s, of een mix daarvan. Saxo biedt hier een breed aanbod van fondsen en ETF’s waarin een keuze kan worden gemaakt, eventueel met behulp van overzichtelijke voorgeselecteerde thema’s als Duurzaam en Small caps. De maandelijkse inleg wordt aan de hand van een door de gebruiker bepaalde verdeling automatisch door AutoInvest geïnvesteerd in de geselecteerde fondsen. Doordat men de beleggingen spreidt in de tijd wordt het effect van beursschommelingen gedempt. ’Klep: “Uiteraard is het belangrijk dat er wordt belegd met geld dat men kan missen en dat er risico’s blijven bestaan. De inleg kan minder waard worden, het blijft tenslotte beleggen.”

Geen transactiekosten

Saxo rekent voor maandelijks inleggen met AutoInvest geen transactiekosten. Gebruikers betalen een vast bedrag per maand plus een percentage over het totale belegde vermogen, ‘service fee’ geheten. Beleggers kunnen kiezen voor drie prijsplannen met een verschillende maximumprijs en kunnen maandelijks kosteloos van pakket wisselen.

Over AutoInvest

Kijk voor meer informatie over AutoInvest en veelgestelde vragen op: https://www.home.saxo/nl-nl/products/autoinvest

