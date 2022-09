Nieuw van Invesco: Wind Energy ETF en Hydrogen Economy ETF

Stijgende brandstof- en energiekosten behoren wereldwijd tot de grootste zorgen. Volgens vermogensbeheerder Invesco is hernieuwbare energie daarom belangrijker dan ooit; naast de noodzaak om schadelijke CO2-uitstoot te verminderen.

Om de overmatige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te stoppen, moet er meer worden geïnvesteerd in het volledige scala aan schone energietechnologieën, waaronder waterstof- en windenergie. Met de lancering van de Invesco Wind Energy UCITS ETF en de Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF krijgen beleggers toegang tot gerichte blootstelling aan twee van de belangrijkste oplossingen voor het bereiken van een netto-nul-economie.

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs & Indexed Strategies bij Invesco: “Bijna de helft van de Europese ETF-instroom ging dit jaar naar producten met een ESG-classificatie, en 40% van die beleggingen ging naar fondsen met klimaatdoelstellingen of thematische blootstelling aan bijvoorbeeld schone energie. Een thema dat relatief nieuw en grotendeels onbekend is, kan een sterk groeipotentieel bieden, maar het vereist wel de nodige deskundigheid om de juiste bedrijven te selecteren.” Dat geldt volgens Buxton zowel voor actieve als passieve strategieën. “Reden waarom wij de WilderHill-indices hebben geselecteerd; ze bieden onze ETF-beleggers toegang tot een van de meest ervaren bedrijven op het gebied van indexoplossingen voor schone energie.”

Dr. Rob Wilder, CEO en co-founder van WilderHill Indexes: “In vergelijking met dertig jaar geleden, toen ik hier voor het eerst bij betrokken raakte, is de hernieuwbare energieruimte onherkenbaar veranderd. Technologische verbeteringen en grotere schaalvoordelen hebben schone energie veel concurrerender gemaakt, vooral wat de productie op nutsschaal betreft. Het is nu bijvoorbeeld goedkoper om een gigawattuur elektriciteit uit een windmolenpark op zee te produceren dan uit nieuwe elektriciteitscentrales die op de goedkoopste fossiele brandstoffen draaien. De prioriteit voor de toekomst is om de capaciteit voor onshore en offshore wind te vergroten als onderdeel van de totale wereldwijde energiemix, maar ook om de efficiëntie en duurzaamheid van de onderdelen van windturbines te verbeteren.”

De Invesco Wind Energy UCITS ETF heeft als doel om het totaalrendement van de WilderHill Wind Energy Index te bieden via een volledige fysieke replicatie. De index is een samenstelling van bedrijven wereldwijd die zich bezighouden met het verbeteren van windturbines en wieken, het leveren van materialen die in windenergie worden gebruikt, het moderniseren van de grid, het vergemakkelijken van een grotere inzet van windenergie of het uitbreiden van het gebruik ervan. De index omvat zowel bedrijven in de onshore als de offshore windenergiesector.

Dr. Wilder vervolgt: “Waterstof is voor veel beleggers wellicht vrij nieuw en dat is niet verwonderlijk, omdat de technologie zich nog in een veel vroeger stadium van ontwikkeling bevindt dan andere schone energietechnologieën. Maar waterstofenergie krijgt een cruciale rol in het CO2-vrij maken van de scheepvaart en de zware industrie omdat elektrificatie daar niet haalbaar is. Er bestaan verschillende kleurcodes die aangeven welk proces er wordt gebruikt om de waterstofenergie te leveren. Groene waterstof is de schoonste vorm, omdat er geen fossiele brandstof wordt gebruikt en er geen schadelijke bijproducten ontstaan. Blauwe waterstof is niet zo milieuvriendelijk, maar kan de meest directe impact hebben. Het maakt gebruik van aardgas, maar vangt de CO2 die tijdens dit proces vrijkomt op en kan die bewaren.”

De WilderHill Hydrogen Economy Index is samengesteld uit bedrijven die betrokken zijn bij waterstofactiviteiten, waaronder verbeteringen in waterstofproductie, opslag, conversie, toepassingen in transport, innovatie en de vooruitgang van brandstofcellen; met een focus op het maximaliseren van groene waterstof.

De componenten in beide WilderHill-indices zijn gelijk gewogen. Reden hiervoor is dat het een betere blootstelling aan de index biedt; het zorgt voor een niet te hoge concentratie van de grootste namen die typisch het gevolg is van een marktkapitaalgewogen benadering. De indices hebben elk ongeveer 50 componenten met een vertegenwoordiging over het hele groottespectrum. Bijvoorbeeld, 23% van de namen in de WilderHill Wind Energy Index zijn large-cap aandelen, terwijl 33% mid-caps zijn en 44% kleinere bedrijven. Bedrijven worden uitgesloten als zij een aanzienlijke blootstelling aan fossiele brandstoffen hebben of betrokken zijn bij activiteiten die vanuit ESG-oogpunt negatieve gevolgen hebben voor samenlevingen en ecosystemen.

Chris Mellor, Head of EMEA Equity and Commodity ETF Product Management bij Invesco: “Nu de wereld na covid weer normaliseert, moeten we de aandacht opnieuw richten op decarbonisatie en het verhogen van ons gebruik van schonere energie. De wereldwijde capaciteit voor windenergie zal tegen 2050 met meer dan 500% moeten toenemen ten opzichte van pre-pandemische niveaus, en waterstof kan een nog groter groeipotentieel hebben, zeker bij gebrek aan alternatieve schone energiebronnen voor deze industrieën. De twee nieuwe Invesco ETF’s bieden beleggers, naast onze bestaande Solar Energy ETF, een effectieve en gerichte blootstelling aan deze krachtige thema’s.”

Product details

Invesco Wind Energy UCITS ETF Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF ETF main ticker WNDE HYDE Base currency USD USD Trading currency* USD USD Dividend treatment Accumulating Accumulating Management style Passive Passive Annual charge 0.60% 0.60% SFDR Article 9 Article 9

*Other share classes available: GBP on LSE; EUR on Xetra and Borsa Italiana; and CHF on SIX Swiss Exchange.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17669 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht