Nieuw: VanEck Smart Home Active ETF

ETF-aanbieder VanEck introduceert vandaag de VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF op Euronext Amsterdam, London Stock Exchange en Xetra Deutsche Börse. Dit is de eerste ETF (Exchange Traded Fund) van Europa die beleggers de mogelijkheid biedt om te investeren in innovatieve technologieën rond het intelligente huis.

Al meer dan tweehonderd jaar verandert technologie de manier waarop wij wonen. Het smart-homeconcept is een volgende stap in die ontwikkeling, waarbij digitale transformatie de primaire aanjager is. Werken vanuit huis, virtuele work-outs, entertainment, boodschappendiensten, online winkelen en zelfs E-health zijn allemaal voorbeelden van activiteiten die in toenemende mate vanuit de buitenwereld ons huis binnenkomen. Daarbij zal toepassing van kunstmatige intelligentie het steeds beter mogelijk maken om tegemoet te komen aan individuele wensen en behoeften. “Het huis van de toekomst is digitaal, verbonden en vooral intelligent. Het verandert de manier waarop wij vanuit huis boodschappen doen, werken, communiceren en amusement beleven”, aldus Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck.

“Via onze smart home ETF kunnen beleggers participeren in het toekomstthema van de digitale transformatie van ons dagelijks leven”, stelt Dominik Schmaus, productmanager bij VanEck. Voor het samenstellen van de VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF werkt VanEck samen met de Nederlandse investment boutique Dasym. Dankzij zijn onderzoeksgedreven benadering is Dasym in staat om beleggingsthema’s in een vroeg stadium te identificeren en als eerste innovatieve producten in de markt te zetten.

Peter van Rooyen, CIO van Dasym, legt het als volgt uit: “Er zijn inmiddels zo veel smart-hometoepassingen dat er een compleet nieuw ecosysteem tot ontwikkeling komt. Op basis van ervaringen uit het verleden mogen we ervan uitgaan dat de manier waarop smart homes vorm krijgen veelomvattend en onverwacht zal zijn. Het is een proces dat volop beleggingskansen met zich meebrengt.”

Dasym is gespecialiseerd in het ontwikkelen van actief beheerde thematische beleggingsoplossingen rond sectoren die de disruptieve effecten van technologie aan den lijve ondervinden. Het beleggings- en onderzoeksteam van Dasym is verantwoordelijk voor de aandelenselectie van deze actieve ETF. “Dankzij de samenwerking met onze ervaren partner Dasym kunnen we de portefeuille van onze ETF regelmatig aanpassen en zo snel reageren op nieuwe ontwikkelingen”, legt Rozemuller uit. “Op deze manier profiteren onze beleggers zowel van een zorgvuldige aandelenselectie van een actieve fondsbeheerder, als van de voordelen van een ETF, zoals gunstige tarieven en eenvoudige verhandelbaarheid.”

De ETF omvat een selectie van 40 tot 60 wereldwijde bedrijven die een groot deel van hun omzet halen in de smart-homesector. De selectie wordt maandelijks aangepast. De dividenden van de VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF worden herbelegd en de Total Expense Ratio (TER) bedraagt 0,85%.

ETF VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF ISIN IE000FN81QD2 Ticker Euronext Amsterdam CAVE Beheermaatschappij VanEck Asset Management B.V. Vestigingsland van de beheermaatschappij Ierland Basisvaluta USD Herweging Maandelijks Productstructuur Fysieke replicatie Introductiedatum 10 november 2021 Total Expense Ratio (TER) 0,85% p.j.

