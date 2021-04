Nieuw: VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF

In veel sectoren van de economie zal de betekenis van waterstof als elementaire energiedrager en grondstof steeds verder toenemen. Daarop kan worden ingespeeld met VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF, die deze week is geïntroduceerd op de Londen Stock Exchange, Deutsche Börse en Borsa Italiana.

Waterstof als energiedrager is noodzakelijk om uiteindelijk een CO2-neutrale maatschappij te kunnen realiseren”, zegt Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck. “Door te beleggen in bedrijven die actief zijn in de waterstofsector, kunnen beleggers aan dit proces bijdragen en op lange termijn profiteren van de ontwikkeling van deze bedrijven.”

Met een zogenaamde pure-playbenadering richt de ETF zich specifiek op bedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen binnen de waterstofsector of die binnenkort dit percentage bereiken. De VanEck Vectors™ Hydrogen Economy UCITS ETF repliceert de koers van de MVIS Global Hydrogen Economy Index, een index die de algemene ontwikkeling van de wereldwijde waterstofsector volgt.

De index tracht bedrijven te volgen die op basis van hun marktkapitalisatie en handelsvolume behoren tot de meest liquide in de sector. Tot op zekere hoogte zijn ook producenten van brandstofcellen en industriële gassen in de index opgenomen.

Adviesbureau McKinsey verwacht dat in 2050, het jaar waarin veel grote economieën CO2-neutraal moeten zijn, waterstof in sectoren als scheepvaart, busverkeer, staalproductie, verwarming van gebouwen en stroomopslag, een cruciale rol speelt. De Europese Commissie stelt waterstof centraal in haar plannen voor een energierevolutie en streeft ernaar om al in 2030, dat is over

minder dan tien jaar, te beschikken over elektrolysecellen voor waterstofwinning met een capaciteit van tenminste 40 GW

