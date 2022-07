Nieuw: Xtrackers MSCI China ESG Screened

Vermogensbeheerder DWS heeft een Xtrackers ETF gelanceerd die beleggers toegang geeft tot grote en middelgrote bedrijven met een notering op de beurzen van Shanghai en Shenzhen, het ‘A-shares’ segment dat de meerderheid vertegenwoordigd van de Chinese marktkapitalisatie voor aandelen.

Deze ETF, de Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF, heeft een notering op de Deutsche Börse en de London Stock Exchange en er zullen nog noteringen volgen op andere Europese beurzen.

De ETF volgt de MSCI China A Inclusion Select ESG Screened Index. Dit is een ESG-versie van de MSCI China A Inclusion Index die toegang biedt tot de A-aandelen in de MSCI China Index. De grootste sector in deze Screened Index zijn onder meer financials (19,1%), consumentengoederen (15,5%) en industriële bedrijven (14,4%).

De methode van ESG-screening houdt in dat ongeveer een kwart van de bedrijven in de index uitgesloten wordt. Het gaat onder meer om bedrijven die actief zijn in of gelieerd zijn met controversiële of nucleaire wapens of die meer dan 5% van hun omzet halen uit de sector conventionele wapens, tabak of de winning van steenkool. Daarbij worden bedrijven die een CCC-beoordeling hebben of die zich niet houden aan de principes van de United Nations Global Compact, ook uitgesloten uit deze index. De ETF voldoet aan de eisen om geclassificeerd te worden als een product onder Artikel 8 van de EU Financial Disclosure Regulation (SFDR).

Met de lancering van deze nieuwe ETF heeft DWS nu acht ETF’s die verschillende segmenten van de Chinese aandelenmarkt volgen. De acht ETF’s vertegenwoordigen een vermogen onder beheer van circa 4,5 miljard euro.

“De Chinese A-markt is nog altijd fors ondervertegenwoordigd in veel portefeuilles in verhouding tot het belang van deze markt en het groeipotentieel”, zegt Simon Klein, hoofd passieve producten bij DWS.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

