Nieuwe cyclus voor vastgoed

BlackRock verwacht dat alle klantsegmenten, in het bijzonder vermogende particulieren, hun allocaties naar niet-beursgenoteerde beleggingen willen vergroten. Dit luidt een nieuwe groeifase in voor deze private markten. Naar verwachting zal de sector tegen 2030 groeien naar meer dan $20.000 miljard van de huidige $13.000 miljard.

De Amerikaanse vermogensbeheerder komt tot deze slotsom in zijn jaarlijkse Private Markets Outlook, waarin de verwachte ontwikkelingen voor private markten in 2025 worden uiteengezet. Het rapport behandelt onder meer trends in private debt, private equity, infrastructuur en vastgoed.

Diversificatie in private debt

Private debt versterkt zijn positie als schaalbare beleggingscategorie voor langetermijnbeleggers. Met $1600 miljard aan beheerd vermogen wereldwijd is er volgens BlackRock nog veel ruimte voor groei, vooral omdat banken selectiever worden en bedrijven meer flexibiliteit zoeken. Een grotere allocatie naar private debt leidt tegelijkertijd voor veel beleggers tot diversificatie binnen portefeuilles.

BlackRock ziet vooral potentieel in asset-backed financiering, waar private kredietverstrekkers slechts 5% marktaandeel hebben in een Amerikaanse markt van $5500 miljard. Daarnaast groeit de private debt markt wereldwijd. Terwijl Noord-Amerika nu dominant is, bieden Europa en Azië-Pacific nog veel mogelijkheden voor groei door hun afhankelijkheid van bankfinanciering.

Infrastructuur en AI-transformatie

Kunstmatige intelligentie (AI) transformeert economieën en vereist enorme investeringen in datacenters en in de energie-infrastructuur. De totale investeringen in datacenters zullen tegen 2030 meer dan $1500 miljard bedragen. Dit stimuleert ook investeringen in energieopwekking, inclusief zonne-, wind-, gas- en kernenergie. BlackRock ziet dit als kans voor ervaren infrastructuurbeleggers.

Omslag in private equity

Private equity heeft in 2024 een opleving laten zien. De dealactiviteit steeg afgelopen jaar met 21%, tot boven pre-pandemische niveaus. Dit leidt tot betere exits, wat beleggers verlichting biedt. Waarderingen liggen daarbij nog onder de publieke (beursgenoteerde) markten.

Dit creëert aantrekkelijke instapmomenten, vooral in gezondheidszorg en AI-gedreven deals, aldus BlackRock. Verder verwacht de vermogensbeheerder groei in het middensegment, dankzij toenemende activiteit in fusies, overnames en beursintroducties.

Nieuwe cyclus voor vastgoed

Na twee moeilijke jaren gloort herstel voor vastgoed, ondersteund door economische rugwind en structurele trends. Belangrijke aandrijvers van vastgoedwaarderingen ziet BlackRock in vergrijzing, e-commercevastgoed en energie-efficiënte gebouwen. Azië-Pacific biedt aantrekkelijke groeikansen door sterke regionale groei, gedifferentieerde markten en opkomende sectoren.

