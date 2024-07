Nieuwe cyclus voor vastgoed. Waar liggen de kansen?

Er gloort licht aan het einde van de tunnel voor Europees vastgoed. Na jaren van ellende is er eindelijk een nieuwe cyclus in aantocht, al zal die er anders uitzien dan we gewend zijn.

De motor achter het kerende tij is de renteverlaging van de ECB. En dan niet zo zeer de 25 basispunten, maar vooral de andere beleidskoers van de centrale bank. Hierdoor krijgen beleggers meer vertrouwen. Volgens vermogensbeheerder Fidelity wordt er in de komende cyclus meer rendement gehaald uit huurverhogingen dan uit gunstige aanvangsrendementen.

In het VK neemt het aantal kantoortransacties toe en het is opvallend dat de kopers vaak lokale partijen zijn in plaats van de gebruikelijke buitenlandse spelers. Op de langere termijn ziet Fidelity vooral kansen in de vrije sector huurwoningenmarkt. Achter die toenemende vraag ligt de vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens.

Waar liggen de kansen?

Vrijwel voor alle aandelen en vastgoedfondsen bedraagt de potentie naar de bovengrens meer dan 10%. Alleen de Vastgoed ETF van VanEck heeft beduidend minder te bieden. Onze voorkeur gaat uit naar BAM en de Hang Seng Property Index voor de echt lange termijn, want het is een kwestie van tijd en aanvullende maatregelen voordat de herstelbeweging inzet.

