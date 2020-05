Nieuwe groeimotor voor Chinese economie (kans voor ETF)

China gaat de binnenlandse hervormingen verdiepen en een nieuwe groeimotor verkennen.

Verstedelijking, investeringen in nieuwe infrastructuur en industriële upgrades dit jaar zullen versnellen, verwacht Aiden Yao, senior econoom bij vermogensbeheerder bij AXA IM, nu Beijing heeft besloten af te zien van zijn decennialange traditie om een jaarlijkse groeidoelstelling vast te stellen.

Focus

De focus ligt nu op het behoud van banen, inkomen en stabiliteit in de bredere samenleving. Hoewel de aangekondigde begrotingsstimulans (met 3,5% van het bbp) iets kleiner is dan de verwachting, heeft Beijing zijn toezegging vaag genoeg gehouden om het monetaire en quasi-fiscale beleid enige vertraging te laten oplopen, mochten de binnenkomende economische schokken schadelijker blijken dan verwacht, stelt Yao in zijn commentaar.

In tegenstelling tot de VS heeft China gezworen de handelsovereenkomst van fase één na te komen en naar verwachting zal het zijn economie en financiële markt verder integreren met de rest van de wereld om de impact van protectionisme tegen te gaan.

China ETF

De iShares MSCI China ETF is op 5,31 euro in gevecht met de steun van 5,35 euro. Er lijkt sprake te zijn van een valse doorbraak. Beleggers kunnen beginnen deze ETF gestaffeld te kopen.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

