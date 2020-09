NNIP blijft kansen zien in obligaties

Er zijn nog kansen voor staatsobligaties van opkomende markten in harde valuta en bedrijfsobligaties uit Azië. De Visie van NN Investment Partners. “De risico’s op korte termijn concentreren zich rond de geopolitieke spanningen in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen en de virussituatie.”

Het fundamentele beeld voor opkomende markten (emerging markets; EM) is verslechterd als gevolg van de Covid-19-pandemie. De wereldwijde uitverkoop in maart had een grote impact op schuldpapier van opkomende markten (emerging market debt; EMD), waardoor de credit spreads tot de wijdste niveaus in een decennium opliepen. De beleggingscategorie heeft sindsdien een sterke rally doorgemaakt, ondanks het feit dat de emissies in een zeer hoog tempo plaatsvinden, omdat opkomende landen de gevolgen van de coronapandemie probeerden te verzachten. Als opkomende markten hun comeback volgend jaar voortzetten, waar liggen dan de kansen en risico’s?

Na het abrupt wijder worden van de spreads tot meer dan +700 bp. in het vroege voorjaar, zijn de spreads voor staatsobligaties van opkomende landen nu weer verkrapt tot +400 bp., als gevolg van het verbeterde sentiment van beleggers en het niet meer inprijzen van het negatieve groeiscenario. NN IP ziet momenteel drie redenen voor het herstel, namelijk: het V-vormige groeiherstel in China; de officiële steun voor opkomende landen van de G20, het IMF en China; en ondersteunende monetaire maatregelen van de belangrijkste centrale banken in de wereld. Dit laatste betreft met name de stap van de Federal Reserve om de rente snel naar nul aan te passen, het starten van een agressief programma voor de aankoop van activa, en de introductie van een kader voor een gemiddelde doelinflatie. Deze maatregelen hebben samen bijgedragen aan de stabilisering van de mondiale creditmarkten.

Marcin Adamczyk, Head of Emerging Markets Debt bij NN Investment Partners, licht toe: “De vooruitzichten voor EMD op middellange termijn blijven constructief, gezien de verwachte opleving van de wereldwijde groei volgend jaar en de waarschijnlijkheid dat verschillende opkomende landen het herstelpad van China zullen volgen. Ruime mondiale liquiditeit, de zoektocht naar rendement en de structureel soepele Fed zullen verdere steun bieden. Met deze steun en het verwachte rendement van de groei in opkomende markten over het gehele jaar in 2021, blijven wij constructief voor EMD als beleggingscategorie. We kunnen ook niet voorbijgaan aan de potentiële positieve katalysator van een vaccindoorbraak. Tactisch gezien kunnen gebeurtenissen zoals de recente piek in de volatiliteit van risicovolle beleggingen en een mogelijke toename van de geopolitieke spanningen tussen de VS en China in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen, aantrekkelijke instappunten bieden voor beleggers met een constructief vooruitzicht op middellange termijn voor EMD.”

NN IP ziet de volgende kansen en risico’s in EMD:

Staats- en bedrijfsobligaties in harde valuta: Een zwakkere Amerikaanse dollar ondersteunt opkomende economieën en bedrijven via handels- en financiële kanalen. Vaak zijn de eerste activa die hiervan profiteren in USD luidende obligaties van opkomende markten. Door de lage reële rentes in de VS stroomt er kapitaal naar hoger renderende USD-beleggingen. Een zwakkere USD valt meestal ook samen met stijgende grondstoffenprijzen, wat in combinatie met betere herfinancieringsvoorwaarden voor opkomende emittenten steun biedt aan de HC-spreads, en de instroom in de beleggingscategorie stimuleert. Op het gebied van staatsobligaties in harde valuta, worden hoger renderende obligaties als aantrekkelijker gezien, vooral omdat de spreads in het investment-grade-segment zich bijna volledig hebben hersteld.

Aziatische bedrijfsobligaties: Deze activa zijn bijzonder interessant vanwege de zeer aantrekkelijke waarderingen ten opzichte van andere regio’s en andere credit-beleggingscategorieën, naast de steun van de door China geleide groei-opleving.

Ecuador, Egypte, Roemenië, VAE: Hoewel er een zekere mate van dispersie in de landenreturns wordt verwacht, zijn er verschillende interessante mogelijkheden die de moeite waard zijn om te belichten. Ecuador profiteert van een succesvolle schuldherstructurering en aanzienlijke steun van het IMF, voor een bedrag van USD 6,5 miljard. Egypte geniet sterke bilaterale en multilaterale steun van de VS, het Midden-Oosten, China en het IMF, terwijl Roemenië aantrekkelijke waarderingen biedt, ondanks de politieke onzekerheid in het land. Ondertussen zijn de Verenigde Arabische Emiraten goed uitgerust om Covid-19 aan te pakken vanwege hun robuuste gezondheidszorgsysteem, en de normalisering van de betrekkingen met Israël vermindert de staartrisico’s voor het land.

Schuldpapier in lokale valuta: Dit wordt momenteel als minder gunstig beschouwd, vooral wat betreft sommige high-beta-namen zoals Turkije, Zuid-Afrika en Brazilië, waarvan de valuta nog steeds zwak zijn, zelfs ten opzichte van de USD. Op de langere termijn zouden de in lokale valuta luidende EM-activa echter direct kunnen profiteren van de verzwakking van de USD, niet alleen ten opzichte van andere valuta’s van ontwikkelde markten, maar ook ten opzichte van EM-valuta. De belangrijkste voorwaarden hiervoor, waarvan sommige nog niet zijn gerealiseerd, zijn onder meer een verbetering van de groei van opkomende versus ontwikkelde markten, positieve en substantiële carry-verschillen ten opzichte van de USD, en een lagere wisselkoersvolatiliteit. Vooral het volatiliteitsaspect is belangrijk, omdat de renteverlagingscycli de carry in veel lokale opkomende markten hebben verminderd. Het ontbreken van sterke pull-factoren voor valuta’s van opkomende markten, zorgt ervoor dat schuldpapier in lokale valuta meer een tactische keuze is.

