Nog een keer een kwartje

De ECB verlaagt naar verwachting de rente met 25 basispunten bij de beleidsvergadering van december. De verkiezing van Trump en mogelijke Amerikaanse invoerheffingen hebben flinke gevolgen voor onze rente- en wisselkoersramingen in de 2e helft van 2025. De Visie van de economen van ABN Amro voor de depositorente, de lange rente en de EUR/USD wisselkoers zijn gewijzigd.

In november werd Donald Trump tot president verkozen. Ook wonnen de Republikeinen meerderheden in het Congres en het Huis van Afgevaardigden. Dat geeft Trump ruimte om zijn agenda door te voeren. Zijn plannen rondom invoerheffingen hebben de meeste invloed op de wereldeconomie. Wij gaan nu uit van een scenario waarin de VS in de 2e helft van 2025 de invoerheffingen langzaam opschroeft (hierover meer in onze Global Outlook; The Year of the Tariff). Het resultaat van dit scenario is hogere inflatie in de VS, maar lagere inflatie in de eurozone tegen het einde van 2025. Deze inflatieverschillen leiden tot een verschil in beleid tussen de Europese en Amerikaanse centrale banken in 2025. Terwijl de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rentetarieven langzamer en minder vaak verlaagt dan eerder ingeschat, zal de ECB juist meer renteverlagingen doorvoeren om de groei te ondersteunen. Dit heeft met name gevolgen voor onze renteramingen voor eind 2025 en 2026.

Op de korte termijn veranderen onze ramingen weinig. Wij denken dat de ECB in de beleidsvergadering van december de rente ‘gewoon’ met 25 basispunten gaat verlagen. Zwakke economische cijfers in de eurozone gaven beleggers het idee dat er in december mogelijk een grotere renteverlaging aan zat te komen, maar tegengeluid van enkele leden van de Raad van Bestuur van de ECB in de afgelopen dagen suggereert dat het bij 25 basispunten blijft.

Lange rente licht gedaald

In november is de lange rente licht gedaald. Ook financiële markten anticiperen op de implicaties van de komende Amerikaanse regering voor groei, inflatie en renteniveaus. Per saldo zijn er in november meer renteverlagingen ingeprijsd door beleggers, waardoor de lange rente wat is gezakt. Wij denken dat rentes de komende maanden gestaag verder dalen naarmate de signalen van verdere renteverlagingen duidelijker worden.

Wisselkoersraming EUR/USD aangepast

Sinds begin november is de Amerikaanse dollar verder geapprecieerd ten opzicht van de euro. De verwachtingen rondom Amerikaanse invoertarieven, het vooruitzicht van meer renteverlagingen door de ECB en toenemende renteverschillen tussen de eurozone en de VS in het voordeel van de VS zetten naar verwachting blijvende druk op de EUR/USD wisselkoers, die gedurende 2025 daalt en eind 2025 zelfs pariteit kunnen betekenen.

