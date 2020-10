‘Nu beleggen in de gezondheidszorg van 2030’

Veel beleggers kijken uit naar de ontwikkeling van een coronavaccin. Hoe zullen technologische innovaties de gezondheidzorg transformeren.

De Visie van Capital Group. De innovatiegolf in de gezondheidssector reikt veel verder dan de farmaceutische en biotechnologische bedrijven, zeggen portefeuillebeheerders Cheryl Frank en Richmond Wolf. “Dagelijks is er nieuws over nieuwe geneesmiddelen, maar ook over verdere ontwikkelingen in het instrumentarium om patiënten te onderzoeken, en om ze te diagnosticeren en ze op afstand te monitoren. Al deze transformaties zullen de gezondheidszorg ingrijpend veranderen.”

Merck en Gilead Sciences

Frank en Wolf noemen als eerste voorbeeld het genoom-onderzoek en afgeleide behandelingen. Voor de bedrijven die ze ontwikkelen kunnen ze miljarden dollars aan inkomsten genereren. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse medicijnmaker Merck, de maker van blockbuster-immunotherapiebehandeling Keytruda, maar ook aan biofarmaceutische bedrijven zoals Gilead Sciences die miljoenen dollars hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van gentherapie voor verschillende vormen van kanker, waaronder blaaskanker en melanoom.

De vooruitgang in bredere technologie, zoals een grotere connectiviteit en kunstmatige intelligentie, zet een turbo op de ontwikkeling van behandelingen, zegt Frank. “Ik denk dat veel soorten kanker genezen zullen worden tegen 2030”, zegt ze. Nu al gebruiken we geavanceerde hulpmiddelen die het gedrag van moleculen voorspellen. In de toekomst zullen we deze data effectiever kunnen toepassen om te bepalen welke patiënten het meeste baat hebben bij bepaalde behandelingen.”

Thuisdokteren

Frank en Wolf wijzen erop dat de voortdurende innovatie in de diagnostiek niet beperkt blijft tot het ziekenhuis of de dokterspraktijk. Thuisdiagnostiek – met inbegrip van systemen voor continue glucosemonitoring, insulinepompen, implanteerbare hartritmemonitors en draadloos verbonden slaapapneu-apparaten – stelt artsen in toenemende mate in staat om patiënten op afstand te monitoren.

Online consultaties in plaats van persoonlijke afspraken gebeuren al enige tijd, maar tot begin dit jaar bleef de toepassing ervan maar traag toenemen. Dat is helemaal veranderd toen de COVID-19 pandemie toesloeg. Bovendien hebben de regelgevers en zorgverleners hun regels versoepeld om meer digitalisering mogelijk te maken.

“Maar de grootste verandering is dat patiënten meer controle krijgen over hun gezondheid, dankzij een combinatie van al deze technologieën, wellicht voortgestuwd door de situatie waarin de Amerikaanse gezondheidzorg zich in bevindt”, zegt Wolf. “De kosten voor de gezondheidszorg in de VS stijgen al jaren en zullen naar verwachting nog verder stijgen. Maar meer telezorg en betere kwaliteit van beschikbare informatie voor patiënten kunnen een verschuiving veroorzaken in de aard van de gezondheidzorg.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15387 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht