Nvidia is geen 150 keer de winst waard!!! GEVAAR

Beleggers moeten een ongekend vertrouwen hebben in de mogelijkheden die AI heeft te bieden. De koers van Nvidia schiet uit de band. Is een waardering van meer dan 150 keer de winst te rechtvaardigen?

De vooruitzichten voor de belangrijke toeleverancier van AI-chips zijn positief. De kwartaalwinst van 1,09 dollar is hoger dan de raming van 0,92 dollar. Ook de omzet van 7,2 miljard ligt ruim boven de raming van 6,6 miljard dollar. Groeiaanjagers zijn AI en self-driving cars. De omzet van chips voor games staat onder zware druk (38%).

Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia een omzet van rond de 11 miljard dollar. Dat is maar liefst 50% meer dan de verwachting van analisten. Dan is het niet vreemd dat analisten een ‘strond buy’ als aanbeveling geven.

Nvidia noteert 379,80 dollar. Dat is flink boven de bovengrens van de bandbreedte van 347 dollar bij een RSI van 80. Het lijkt veel op wat de chart eind 2021 laat zien. Dat was aan de vooravond van de koersdaling van 65% naar 114 dollar.

De onderneming staat stevig in de fundamentele stijgers. Daar hoort geen koers/winst bij van 158 tenzij men een vervijfvoudiging van de winst verwacht. Ik kan dan moeilijk rechtvaardigen. In de afgelopen 5 jaar is de omzet ruim 100% gestegen en is de winst gestegen van 4,1 miljard tot 4,3 miljard dollar. Op basis van de prognose van de onderneming komt in het nieuwe kwartaal de jaarwinst uit op 31 miljard dollar tegen 27 miljard over het boekjaar 2022.

Vergeet niet dat de onderneming het moet hebben van AI en self-driving cars, twee gebieden waar investeringen nog flink vooruit lopen op de inkomsten en winstgevendheid. Biotechnologie heeft ons geleerd dat zoiets makkelijk kan leiden tot verwachtingen die niet kunnen worden bewaarheid, waarmee niet is gezegd dat Nvidia geen geweldig mooi bedrijf is.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18543 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht