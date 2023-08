Nvidia, spring niet van een rijdende trein

Nvidia heeft denderende kwartaalcijfers bekend gemaakt. De groei is nog niet voorbij, zal dit kwartaal exploderen.

De winst per aandeel van 2,70 dollar ligt ver boven de raming van 2,09 euro en is extreem veel hoger dan de 0,26 dollar vorig. De omzet van 13.5 miljard dollar ligt eveneens ver boven de raming van 11,2 miljard dollar. Voor het derde kwartaal verwacht de onderneming een omzetgroei van 170%. De geweldige groei heeft alles uit te staan met de extreem sterke vraag naar AI-procesoren.

AI en daarmee Nvidia lijken de reddingsboeien voor de economie te zijn. Markets Insider: “Goldman Sachs Research voorspelde dat het wijdverbreide gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) zal resulteren in sterke productiviteitswinsten en een sterkere economische groei op de lange termijn.

Volgens het Goldman Sachs Macro-team zou de adoptie van AI over een periode van 7 jaar ongeveer $ 10 biljoen aan wereldwijde economische groei kunnen creëren, vergelijkbaar met een toename van 7% van het jaarlijkse wereldwijde bbp.

Na cloud computing zal de volgende golf van innovatie en monetisatie in bedrijfssoftware worden aangedreven door generatieve AI.”

Welke bedrijven zijn het best gepositioneerd om te profiteren van AI?

Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOGL), Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Salesforce Inc (NASDAQ: CRM), Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) en Adobe Inc (NASDAQ: ADBE) zijn beter gepositioneerd om te profiteren van AI en kunnen hun concurrentievermogen verder verbeteren, volgens Goldman Sachs.

En wat zegt de chart?

Spring niet van een rijdende trein, maar wees wel alert voor een kentering op termijn.

