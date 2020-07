Obligatielandschap verandert door 5 sociale thema’s

Door de corona-uitbraak, gevolgd door de wereldwijde demonstraties tegen racisme en voor sociale gelijkheid, staat het sociale aspect binnen ESG (Environmental, Social, Governance) bovenaan de agenda van bedrijven en beleggers. Vijf sociale thema’s hervormen volgens Pimco het obligatielandschap.

“Deze thema’s beïnvloeden de kredietwaardigheid en stimuleren nieuwe uitgifte van sociale obligaties”, schrijven Olivia Albrecht en Del Anderson, respectievelijk hoofd ESG Business Strategy en Credit Analyst bij Pimco, ’s werelds grootste obligatiebelegger.

Dit jaar werd reeds een record gevestigd voor de uitgifte van sociale obligaties waarbij in totaal meer dan $20 miljard opgehaald voor sociale projecten. “We verwachten een grote opleving in sociale uitgiftes”, schrijven Albrecht en Anderson. Zij identificeerden de onderstaande vijf thema’s.

1. Gezondheid en welzijn zijn belangrijke prioriteiten. In de eerste plaats hebben veel bedrijven ervoor gezorgd dat werknemers, vooral die in essentiële sectoren, beschikken over apparatuur en ruimte die nodig zijn om veilig te kunnen werken. Naast fysieke bescherming, verbeteren veel bedrijven ook de opties en dekking voor gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het vlak van telehealth, counseling voor geestelijke gezondheid en kinderopvang.

2. Herverdeling van werk. Alleen al in de Verenigde Staten hebben tientallen miljoenen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd, en naar schatting zal een veel groter aantal wereldwijd werkloos zijn geraakt. Het uurloon, servicemedewerkers, mensen met kinderen en minderheden lijken onevenredig te worden getroffen. Het is onrealistisch om te denken dat al deze werknemers in dezelfde hoedanigheid naar dezelfde baan zullen terugkeren.

3. De manier waarop mensen werken, verandert permanent. Volgens een recente enquête zegt meer dan 60% van de werkende Amerikanen dat ze tijdens de pandemie vanuit huis hebben gewerkt, een stijging van ongeveer 30% vóór wijdverbreide ‘shelter-in-place’-bestellingen. De peiling stelt dat drie op de vijf werknemers de voorkeur geven aan zoveel mogelijk thuiswerken, zelfs als beperkingen zijn opgeheven. Werkgevers beginnen anders te denken over werkstijlen en voordelen, waarbij meer flexibiliteit een hogere prioriteit krijgt.

4. Terugdringen van risico’s bij toeleveringsketens. Vereenvoudigde, transparante toeleveringsketens zijn van cruciaal belang voor het opsporen en beheren van productieonderbrekingen. Een belangrijk resultaat van Pimco’s meest recente Cyclical Forum was dat bedrijven moeten proberen de risico’s en complexiteit van wereldwijde toeleveringsketens te verminderen, met als belangrijkste stap een grotere transparantie dan grote, eersteklas leveranciers.

5. Internetveiligheid en privacy worden belangrijker. Een sterke toename van werknemers die op afstand werken en consumenten die online winkelen, verhoogt het risico voor inbreuken van de privacy datadiefstal. In een recent Verizon-rapport werd opgemerkt dat het VPN-gebruik met meer dan 80% is gestegen en dat het gebruik van samenwerkingstools met meer dan 1200% is gestegen in vergelijking met een typische dag voor de coronapandemie. Veel bedrijven versnellen de transformatie naar meer digitale veiligheid.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

