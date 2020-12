Obligaties uit opkomende markten bieden extra rendementen

Obligaties uit opkomende markten bieden rendementen die schuld uit ontwikkelende landen ontberen.

De fundamentals zijn bovendien sterk, en risico’s relatief laag, schrijven Lupin Rahman en Pramol Dhawan, respectievelijk hoofd EM Sovereign Credit en hoofd Emerging Markets bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Rahman en Dhawan zien dat steeds meer beleggers in hun zoektocht naar yield de focus verleggen naar schuldpapier uit opkomende markten. Deze geldt volgens de Pimco-beleggers als ‘een zeer gediversifieerde en minder verhandelde beleggingscategorie met een solide risico-rendementsverhouding’. Wel wijzen ze erop dat beleggen op dit terrein over het algemeen voorzichtigheid en deskundigheid vereist, met name in de nasleep van de COVID-19-crisis, die veel bestaande sterke en zwakke punten in de activaklasse heeft vergroot.

Fundamentals

Toch worden opkomende economieën gekenmerkt door goede economische fundamentals. “De meeste opkomende markten gingen de pandemie in met een matige schuld, beheersbare inflatie en een beperkte afhankelijkheid van externe schuldeisers”, schrijven ze. Een groot deel van Azië, dat meelift op het indrukwekkende herstel van China, is blijven groeien. Andere landen, met name Rusland en Saoedi-Arabië, hebben een lage schuldenlast in verhouding tot het bbp en profiteren daarom van solide balansen. Ze blijven allemaal zeer kredietwaardig.”

Hoewel de pandemie impact had op alle landen en risico’s blijven bestaan, denken de experts van Pimco dat de meeste downgrades al plaatsgevonden hebben. “Slechts een beperkt aantal landen zal waarschijnlijk te maken krijgen met een verlaging van investment grade naar high yield en de daaropvolgende gedwongen verkoopdruk van beleggers die kredietwaardigheid als benchmark hanteren.”

Zuid-Afrika

Obligaties uit Zuid-Afrika, dat in maart 2020 werd afgewaardeerd naar high yield, blijft een stabiele coupon van 5,5% opleveren. Pimco acht deze obligaties vrij aantrekkelijk gezien de lage externe schuld ten opzichte van het bbp die ongeveer 20% bedraagt. Mexico en India blijven beide solide op het niveau van investment grade, hoewel sommige ratingbureaus hen in de gaten houden, daarbij verwijzend naar de impact van de pandemie op de begrotingen. Volgens Pimco zou het jaren van wanbeleid vergen voordat ook deze landen het risico lopen om te worden afgewaardeerd naar junk.

Met ‘obligatierendementschaarste’ in ontwikkelde markten, doen beleggers er volgens Dhawan en Rahman goed aan de andere landen dan de thuismarkt niet over het hoofd te zien.

