Ole Hansen (Saxo Bank): ‘Cacaorally stopt, maar zorgen zijn nog niet weg’

De cacaofutures in New York werden afgelopen week lager verhandeld, nadat ze een nieuw record hadden bereikt van bijna 12.000 dollar per ton. Hoewel de snelle stijging in het eerste kwartaal is afgenomen, blijven de zorgen over een verminderde oogst in West-Afrika, een belangrijke leverancier van chocolade-ingrediënten, bestaan. Dat zegt Ole Hansen, grondstoffenspecialist van Saxo Bank.

Slechte weersomstandigheden, verouderende bomen en gewasziekten in Ghana en Ivoorkust hebben ervoor gezorgd dat de cacaoprijzen het afgelopen jaar meer dan verdubbeld zijn. Er wordt verwacht dat de productie voor het derde achtereenvolgende seizoen lager zal zijn dan de consumptie, wat wijst op een potentiële langetermijndaling van de cacaoproductie in de regio.

Wat de zaken nog ingewikkelder maakt, is dat een wijdverbreid virus de gezondheid van cacaobomen bedreigt, vooral in Ghana. Daar heeft de door wolluizen overgedragen cacao-gezwollen scheutvirusziekte (CSSVD) oogstverliezen veroorzaakt van 15 tot 50%.

Hoewel boomvaccins het virus kunnen bestrijden, zijn de kosten ervan onbetaalbaar voor veel lagelonenboeren die moeite hebben om rond te komen na jaren van lage cacaoprijzen en stijgende kosten. Bovendien leveren gevaccineerde bomen kleinere cacao-oogsten op, wat de impact van het virus vergroot.

Deze factoren hebben de prijzen aanzienlijk hoger gedreven, niet alleen tijdens de huidige cyclus maar ook volgend jaar. Dat blijkt uit het futurescontract van mei 2025, dat bijna 8.000 dollar per ton verhandelde. De marktvolatiliteit, die sinds de jaren zeventig niet meer op dit niveau is waargenomen, heeft de handelsactiviteit getemperd en de prijsschommelingen verscherpt.

