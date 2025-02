Ole Hansen (Saxo): ‘Grondstoffensector bereikt hoogste punt in 26 maanden’

Na een sterke start van het jaar heeft een belangrijke grondstoffenindex, de Bloomberg Commodity Total Return Index (BCOMTR), het hoogste niveau in 26 maanden bereikt. Dit kan wijzen op een doorbraak na twee jaar van schommelingen. Deze stijging volgt op eerdere pieken tijdens de pandemie en de oorlog in Oekraïne, zegt grondstoffenspecialist Ole Hansen van Saxo. De index is dit jaar met 5,9% gestegen en in het afgelopen jaar met 13,5%. De BCOMTR volgt 24 belangrijke grondstoffen, verdeeld over drie sectoren: energie, metalen en landbouw.

Goud en zilver trokken de meeste aandacht door hun sterke prijsstijgingen. Dit komt door de toegenomen vraag naar fysieke staven en krapte op de markt. Toch zijn het niet alleen edelmetalen die goed presteren. In de landbouwsector is er een herstel zichtbaar na bijna drie jaar van daling. Vooral maïs en sojabonen laten flinke winsten zien, wat deels te maken heeft met betere oogstomstandigheden en verhoogde exportvraag.

Ook Arabica-koffie heeft het goed gedaan, met een indrukwekkende stijging van 123% in het afgelopen jaar. Dit komt door een combinatie van slechte weersomstandigheden in belangrijke producerende landen en stijgende transportkosten. Daarnaast heeft de Amerikaanse vleesmarkt sterke groei laten zien door krapte in het aanbod, wat de prijzen van veeproducten heeft opgedreven.

In de energiesector en bij industriële metalen is de groei gemengd. Koper en aluminium presteren goed dankzij hun belangrijke rol in de energietransitie. Koper is essentieel voor elektrische bedrading en batterijen, terwijl aluminium veel wordt gebruikt in lichtgewicht constructies en zonnepaneelframes. Aan de andere kant blijven zink en nikkel achter. Deze metalen worden gebruikt in de staalproductie en roestvrij staal, maar hebben te maken met lagere vraag en overaanbod op de markt.

Belangrijke trends die de groei stimuleren

Er zijn verschillende wereldwijde trends die de vraag naar grondstoffen versterken. Deze trends zorgen ervoor dat grondstoffen op de lange termijn aantrekkelijk blijven als investering.

Deglobalisering: Door geopolitieke spanningen, vooral tussen de VS en China, heroverwegen landen hun handelsstrategieën. Overheden en bedrijven willen minder afhankelijk zijn van wereldwijde toeleveringsketens en kiezen vaker voor lokale productie en handel met bondgenoten (‘friendshoring’). Dit leidt tot een grotere vraag naar grondstoffen, omdat landen strategische voorraden willen aanleggen voor energie, voedsel en metalen. Defensie-uitgaven: Door toenemende geopolitieke spanningen, zoals conflicten in Europa en het Midden-Oosten, nemen de militaire uitgaven wereldwijd toe. Dit zorgt voor een hogere vraag naar metalen zoals nikkel, koper en zeldzame aardmetalen. Deze materialen zijn essentieel voor de productie van militaire hardware, maar ook voor geavanceerde technologieën zoals drones, satellieten en cyberbeveiligingssystemen. Decarbonisatie: De overstap naar duurzamere energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, en de groei van elektrische voertuigen (EV’s) stimuleren de vraag naar zogenaamde energietransitiemetalen. Koper is cruciaal voor de elektriciteitsinfrastructuur, terwijl lithium, kobalt en nikkel nodig zijn voor batterijen. Aluminium wordt veel gebruikt in lichte voertuigen en zonnepaneelframes. Ook zilver en zeldzame aardmetalen spelen een rol bij de productie van zonnepanelen en windturbines. De-dollarisering: Steeds meer landen willen minder afhankelijk zijn van de Amerikaanse dollar in internationale handel. Vooral BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) gebruiken vaker hun eigen valuta. Ook kopen centrale banken wereldwijd meer goud om hun reserves te versterken. Dit versterkt de vraag naar goud en andere stabiele grondstoffen als bescherming tegen economische onzekerheid. Economische stabiliteit en schulden: Wereldwijd nemen de schulden en begrotingstekorten toe. Regeringen hebben veel geld geleend om de economieën te ondersteunen na de pandemie en voor defensie-uitgaven. Dit zorgt voor hogere rentes en inflatie. Beleggers zoeken daarom veilige investeringen, zoals goud, zilver, koper en platina, die hun waarde beter behouden in onzekere tijden. Demografische veranderingen: In veel westerse landen vergrijst de bevolking, wat leidt tot hogere kosten voor gezondheidszorg en infrastructuur. Dit verhoogt de vraag naar medische technologie en bouwmaterialen. In opkomende economieën met een jonge bevolking groeit de behoefte aan energie, transport en woningbouw. Dit stimuleert de vraag naar olie, gas, staal en andere grondstoffen. Klimaatverandering: Extreem weer, zoals droogtes en overstromingen, heeft een grote impact op de landbouw. Dit maakt de productie van gewassen als cacao, koffie en graan onvoorspelbaarder. Hierdoor kunnen prijzen snel stijgen. Ook stijgt de vraag naar koeltechnologieën, zoals airconditioning, wat de behoefte aan energie en specifieke metalen vergroot.

Conclusie

Of de recente groei van de grondstoffensector zal aanhouden, is onzeker. Toch laten de wereldwijde trends zien dat de vraag naar grondstoffen op de lange termijn waarschijnlijk zal blijven stijgen. Beleggers kunnen hierop inspelen door te beleggen in sectoren die profiteren van deze ontwikkelingen, zoals energie, metalen en landbouw.

