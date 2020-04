Olie: Lagere productie en prijs zal verder stijgen

De olieprijs zal verder stijgen als in de komende weken bedrijven meevallende kwartaalcijfers publiceren.

Markten hebben redelijk zwaar ingezet op een V-vormig herstel van de beurzen en economie na de ongekend scherpe reacties. Zo staat de Dow Jones 36% lager dan de high in februari. De olieprijs is in dezelfde periode met 45% gedaald. Het verschil is niet onlogisch, omdat de index een mandje van aandelen is en daarmee een mandje van kansen en risico’s. Olie is niets meer dan gewoon …. olie. De prijs daarvan wordt bepaald door vraag en aanbod en politieke manipulaties.

Dow <> Olie

Als de Dow Jones is wat het moet zijn, een reflectie van de economie en de daarbij horende verwachtingen voor de komende 6 maanden, dan zou een scherp herstel van de economie mogen worden verwacht op basis van de herstelbeweging sinds eind maart. Vanuit de daarbij horende bodem steeg de Dow met 26%, wat past bij de voorspelling van JPMorgan dat de Amerikaanse bedrijfswinsten met 20-30% zullen dalen. De verwachtingen voor het tweede kwartaal zullen weinig bemoedigend zijn. De VS zit nog midden in de coronacrisis.

In feite is Brent met een prijsstijging in een maand van 39% sterker vooruit gelopen op een economisch herstel dan de beurs. Overproductie kan nu eenmaal sneller worden aangepast dan wegvallende bestedingen. Voor de prijsvorming van olie is het daarom positief dat wereldwijd olieproducenten gezamenlijk de productie met 20 miljoen vaten per dag gaan verminderen.

Brent is vandaag +1,5% op 32,20 dollar. De markt speculeert op verdere verlagingen van de productie. Het past in het technische plaatje. Op basis van de principes van Elliott Wave mag een doorbraak worden verwacht boven de oude top, wat een weerstand was, van 34 dollar. Dat biedt ruimte voor een stijging naar 46 dollar

