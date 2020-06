Ondanks wanbetaling goede prestaties bankaandelen

Europese bankaandelen presteerden goed tijdens het recente herstel op de markten. Betekent dit dat zij de coronacrisis glansrijk doorstaan? Justin Bisseker, analist bij Schoders: “Niet alle banken zullen in staat zijn de huidige barre economische tijden goed te doorstaan.”

“Aandelen van Europese banken zijn gemiddeld 30% gestegen sinds april van dit jaar. Dat is zo’n 10% beter dan de markt. Tegelijkertijd koersen ze nog altijd zo’n 30% lager YTD in absolute termen en dat is 20% lager dan de markt. Beleggers die hadden gerekend op een terugkeer naar normale niveaus zijn tot nu toe teleurgesteld uitgekomen.” ING staat zelfs 43% lager dan begin dit jaar en ABN Amro maar liefst 54%.

Somber

De economische verwachtingen zijn somber, meent Bisseker. “Zelfs met alle overheidssteun is het onvermijdelijk dat de wanbetaling zal toenemen. De huidige boekhoudnormen zijn ontworpen om banken aan te moedigen verliezen eerder te herkennen dan voorheen het geval was. Maar overheidsmaatregelen, moratoria op terugbetaling en de huidige regulering, druisen hier tegenin. Oplopende kredietverliezen strekken zich uit over de komende jaren en remmen de winstgevendheid van banken. De kapitaalverliezen slaan een permanente deuk in de waardering en kunnen erop duiden dat het nog wel even duurt voordat dividenduitkeringen weer opgepakt worden. Ondertussen blijft de rente extreem laag waardoor de druk op de nettorentemarges aanhoudt. Om diverse redenen zal een groot deel van de lagere waardering van banken door Covid-19 waarschijnlijk blijvend blijken te zijn.”

Lichtpuntje

“Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De banken staan er veel beter voor dan ten tijde van de financiële crisis van 2008. De kapitalisering en liquiditeitsbuffers zijn sterker, terwijl regulering versoepelt in plaats van dat hij strenger wordt. Daarnaast kan de inflatiedruk toenemen naarmate de enorme hoeveelheden geld die door de acties van de centrale banken over de hele wereld worden gecreëerd, gemakkelijker in de reële economie beginnen te circuleren. Dit zou de renteverwachtingen en de netto rentemarges van de banken kunnen doen stijgen.”

