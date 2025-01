Onderzoek AllianzGI: Europees dividend naar recordhoogte

In 2025 zullen dividenduitkeringen in de MSCI Europe naar verwachting stijgen naar een nieuwe recordhoogte. Volgens berekeningen van Allianz Global Investors (AllianzGI) bedragen dividendbetalingen door bedrijven in de brede Europese aandelenindex MSCI Europe ongeveer 440 miljard euro in 2024. De dividenduitkeringen zullen in 2025 naar verwachting in totaal afklokken op ongeveer 459 miljard euro. Dit is een stijging van 4% op jaarbasis. In 2026 zal het dividend naar verwachting ongeveer 496 miljard euro bedragen (een stijging van 13% ten opzichte van 2024).

In Nederland zullen de dividenduitkeringen naar verwachting stijgen van ongeveer 18,6 miljard euro in 2024 tot ongeveer 20,2 miljard euro in 2025, en in 2026 zouden ze kunnen oplopen tot 22,3 miljard euro.

“Na de ononderbroken groei van dividenduitkeringen in Europa sinds de coronapandemie worden de dividenden verder opgetrokken. En deze trend wordt sterker – de jaarlijkse stijging van de dividenduitkeringen zal naar verwachting ook toenemen”, zegt Grant Cheng, Portfolio Manager Dividends bij AllianzGI. “Op sectorniveau zullen in Informatietechnologie en Gezondheidszorg de dividenden naar verwachting het sterkst stijgen in 2025. In de energiesector zullen de dividenduitkeringen daarentegen dalen. De financiële sector blijft de grootste dividendbetaler, maar hun dividendgroei vertraagt in 2025.”

Het verwachte dividendrendement, d.w.z. het percentage uitbetaling ten opzichte van de huidige aandelenkoers, volgt de trend van stijgende absolute dividenduitkeringen. Voor MSCI Europe bedrijven stond deze eind 2024 op 3,3 en zou dit jaar kunnen stijgen naar 3,5%. Dit betekent dat het cijfer nog steeds hoger is dan het rendement op langlopende Duitse staatsobligaties. De Nederlandse bedrijven die zijn opgenomen in de MSCI Europe hebben een dividendrendement van 2,2% voor 2024 – voor 2025 wordt 2,4% verwacht. Oostenrijk voert de Europese ranglijst aan: het dividendrendement blijft op hetzelfde niveau voor 2025 na 6,2% in 2024.

Stabiel dividendbeleid

Dividenden leveren een aanzienlijke bijdrage aan het totale rendement van een aandelenbelegging, zoals blijkt uit de studie van AllianzGI. Over de gehele periode van de afgelopen 40 jaar werd bijna 39% van het geannualiseerde totale rendement op aandelenbeleggingen van de MSCI Europe gedreven door de prestatiebijdrage van dividenden. In Noord-Amerika (MSCI North America) en Azië-Pacific (MSCI Pacific) droegen dividenden respectievelijk iets minder dan 22% en iets meer dan 41% bij aan het totale rendement.

Bedrijven hebben ook de neiging om een stabiel dividendbeleid te voeren dat zich richt op dividendstijgingen. Dr. Hans-Jörg Naumer, auteur van de dividendstudie en hoofd van Capital Market Analysis bij AllianzGI, zegt: “Als we kijken naar de afgelopen 20 jaar in de nog bredere STOXX Europe 600 marktindex, laat het onderzoek duidelijk zien dat de overgrote meerderheid van de bedrijven de neiging heeft om hun dividend te verhogen ten opzichte van het voorgaande jaar. Slechts een aanzienlijk kleiner deel van de bedrijven verlaagde hun uitbetalingen, behalve in uitzonderlijke jaren zoals 2009, het jaar na het uitbreken van de wereldwijde financiële marktcrisis, en het pandemiejaar 2020. De totale dividenduitbetalingen zijn in het verleden ook van jaar tot jaar gestegen.”

Extra kapitaalinkomsten

Een andere belangrijke rol wordt gespeeld door dividenden als extra kapitaalinkomsten. “In een tijd waarin mensen langer leven, vooral in ontwikkelde landen, waarin staatspensioenfondsen onder demografische druk staan en waarin steeds minder mensen werken, moet inkomen uit arbeid worden aangevuld met inkomen uit kapitaal”, zegt Naumer. “Door hun gestage groei en hun aanzienlijke aandeel in het totale rendement zijn dividenden een geschikte manier om extra kapitaalinkomsten te genereren. Dit inkomen kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor onderwijs voor de kinderen, als extra vakantiegeld of voor de derde levensfase.” Naast dividenduitkeringen kunnen beleggers idealiter ook profiteren van koerswinsten.

